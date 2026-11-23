CENA prirodnog gasa u Evropi naglo je danas porasla za skoro devet odsto nakon što su nove vremenske prognoze ukazale na duži period hladnog vremena u severozapadnom delu kontinenta, što bi moglo dodatno da poveća potrošnju i optereti zalihe koje su već ispod uobičajenog sezonskog nivoa.

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Fjučersi gasa za isporuku narednog meseca na holandskom TTF čvorištu, referentnom tržištu za Evropu, tokom jutarnjeg trgovanja porasli su čak 8,6 odsto, na 96,075 evra za megavat-sat, što je njihov najveći dnevni skok za više od nedelju dana.

Do 8.40 časova u Amsterdamu cena je bila u porastu od 4,9 odsto, na 92,77 evra za megavat-sat, prenosi Blumberg.

Prema najnovijim prognozama, hladni talas u severozapadnoj Evropi mogao bi da potraje do početka decembra.

Temperature bi ove nedelje mogle da budu za tri do pet stepeni Celzijusa niže od proseka za ovo doba godine, dok se početkom decembra očekuju odstupanja od čak pet do osam stepeni ispod tridesetogodišnjeg proseka.

Dodatni pritisak na energetsko tržište moglo bi da stvori i slabljenje vetra u Nemačkoj, Danskoj i Holandiji, što bi smanjilo proizvodnju električne energije iz vetroelektrana i povećalo potrebu za gasom.

Na tržištu vlada zabrinutost i zbog niskog nivoa zaliha u evropskim skladištima, koje su znatno ispod sezonskog proseka, kao i poremećaji u isporukama.

Norveška, najveći evropski dobavljač gasa putem gasovoda, nadalje se suočava sa zastojima u radu pojedinih postrojenja, što ograničava dotok gasa na evropsko tržište.

(Tanjug)