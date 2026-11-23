EVROPSKI berzanski indeksi danas beleže blagi oporavak nakon velike rasprodaje AI akcija prošle nedelje, cena nafte Brent je pala na 92 dolara po barelu, dok tehnološke i rudarske kompanije predvode rast na tržištima.

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Prema današnjem izveštaju Rojtersa, panevropski indeks STOXX 600 porastao je danas oko 0,3 odsto, što predstavlja signal preokreta nakon prošle sedmice kada je STOXX 600 skoro šest odsto.

Nemački indeks DAX porastao u 9.30 časova je za 0,44 odsto, francuski CAC 40 za 0,42 odsto, britanski FTSE 100 za 0,33 odsto, dok je italijanski FTSE MIB u minusu za 1,04 odsto, a moskovski MOEX za 0,71 odsto.

Cena nafte Brent je pala za 0,62 odsto na 92,015 dolara, a lake nafte WTI za 0,51 odsto na 82,972 dolara.

Investitori danas prate i preliminarne PMI pokazatelje za novembar, koji će pokazati kako se kreću aktivnost u industriji i uslužnom sektoru u Nemačkoj, Francuskoj, evrozoni i Velikoj Britaniji.

U sredu se očekuje objavljivanje američkog izveštaja o inflaciji prema PCE indeksu, koji predstavlja jedan od najvažnijih pokazatelja za odluke Federalnih rezervi o kamatnim stopama.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 92,120 evra za megavat-sat, odnosno oko 967 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,09887 dolara.

Cena zlata je porasla na 3.605,54 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 5,7256 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u petak pao za 1,93 odsto na 48.147,33 poena, S&P 500 za 3,7 odsto na 6.910,39 poena, a kompozitni Nasdak za 5,28 odsto na 22.617,73 poena.

(Tanjug)