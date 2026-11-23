VUČIĆ O NAJAVAMA U VEZI SA NJEGOVIM HAPŠENJEM: Ja sam za njih noćna mora i u zatvoru!
ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je u jutarnjem programu televizije RTV Pink, gde je komentarisao najave o njegovom hapšenju.
- Protiv mene ne postoji nikakav postupak. Ja sam za njih noćna mora i u zatvoru. Meni je to smešno. Predsednik ne potpisuje ništa što se para tiče. Hapsićete me, zašto? I šta sa tim? Oni su mislili da ću ja da bežim - rekao je lider opozicije.
Vučić se osvrnuo i na opomenu koju je dobio u Narodnoj skupštini i na rad plenuma Studentske liste.
- Zašto sam dobio opomenu. Zašto? Zato što sam dirnuo u njihove laži. To se nikada nije desilo nigde u svetu. Njihove ikone kažu, 480 opomena bi dali. To je taj tiranski habitus. Mislim da je veoma važno, da mi moramo da pripremamo našu platformu. Neće ovo trajati kratko, ali će trajati kraće nego što oni misle. Oni će sada da izaberu odbore, pa da zatvore Skupštinu. Pojma nemaju ko će u vladu, ali to su vam plenumi. Tako da, videćete, biće interesantno - rekao je Vučić.
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