Košarkaši Crvene zvezde u utorak od 19 časova dočekuju Virtus u okviru 13. kola najelitnijeg evropskog takmičenja.

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Uoči utakmice, Evroliga je zvanično odredila i sudijsku trojku koja će deliti pravdu u Beogradskoj areni.

Na čelu sudijskog tima biće poznati Francuz Mehdi Difala, dok će mu pomagati arbitri Marčin Kovalski i Eduard Uđanski.

Crveno-beli duel sa italijanskim timom dočekuju u sjajnom raspoloženju pošto su u prošlom kolu slavili protiv Barselone u Blaugrani. Tom pobedom obezbedili su skor od 8 trijumfa i 5 poraza što ih svrstava na visoko šesto mesto na tabeli Evrolige.