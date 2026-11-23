Velikan sa „Old Traforda“ ima samo jednu prvenstvenu pobedu, baš kao i Barnli, koji zauzima poslednje, 22. mesto u Čempionšipu.

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Podatak zvuči gotovo neverovatno: od ukupno 92 kluba koji se takmiče u četiri najviša ranga engleskog fudbala, samo su Mančester junajted i Barnli ostali na jednom trijumfu.

Posebno poražavajuće za navijače „crvenih đavola“ jeste poređenje sa klubom koji se bori za opstanak u drugom rangu takmičenja.

Dok Barnli pokušava da pobegne sa dna Čempionšipa, jedan od najtrofejnijih engleskih klubova prolazi kroz rezultatsku krizu kakva je donedavno bila nezamisliva na „Old Trafordu“.

Ako Junajtedovu situaciju uporedimo sa prošlosezonskim grcanjem Totenhema, onda su stvari jako zabrinjavajuće. Naime, totenhem je prošle sezone tek u poslednjem kolu iborio opstanak, a Spursi su prošle sezone posle 11 kola imali 18 poena, deset više nego što u istom razdoblju danas ima Mančester junajted.