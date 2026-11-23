TUGA DO NEBA U INĐIJI: Mlada Anja poginula u jezivom udesu, njena drugarica se u Novom Sadu bori za život
INĐIJA je danas zavijena u crno nakon vesti o tragičnoj smrti mlade Anje Ajduković, koja je juče izgubila život u teškoj saobraćajnoj nesreći u ovom gradu.
Na društvenim mrežama i ulicama Inđije osvanula je potresna umrlica kojom se porodica, prijatelji i sugrađani opraštaju od tragično nastradale devojke. Prema navodima sa umrlice, sahrana mlade Anje biće održana sutra.
Podsetimo, stravična nesreća dogodila se juče u ranim jutarnjim satima, oko 1.30 časova, u Ulici vojvode Putnika u Inđiji, na deonici puta iz smera Autleta ka centru grada. Kako je ranije potvrđeno iz Policijske uprave Sremska Mitrovica, do nesreće je došlo kada je vozilo u kojem su se nalazile dve mlađe ženske osobe iz za sada neutvrđenih razloga sletelo sa puta.
Anja je nakon udesa hitno prevezena u Dom zdravlja u Inđiji, gde je, nažalost, podlegla teškim povredama, dok je druga devojka u kritičnom stanju transportovana u Urgentni centar u Novom Sadu, gde joj se lekari i dalje bore za život.
(Telegraf.rs)
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