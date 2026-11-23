KANDIDAT za predsednika Francuske i lider poslaničke grupe desničarske stranke „Nacionalno okupljanje“ Marin le Pen navela je na društvenoj mreži Iks tri moguća ishoda sukoba u Ukrajini.

foto: J.E.E / Sipa Press / Profimedia

- Postoje samo tri moguća ishoda: ili će NATO započeti rat koji će prerasti u treći svetski rat, ili će se sukob produžiti godinama, ili će sve zemlje shvatiti posledice -napisala je ona.

Le Pen je istovremeno poručila da će, ako postane predsednica Francuske, razgovarati sa svim stranama.

En Ukraine, il n’y a que trois issues : soit l’OTAN entre en guerre et c’est la troisième guerre mondiale, soit le conflit dure des années, soit tous les pays comprennent les conséquences. Si je suis élue présidente de la République, je parlerai à tout le monde. https://t.co/qLFhD7KxCo — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 22, 2026

Dan ranije izjavila je da ne namerava da se sastane sa Vladimirom Zelenskim niti da nastavi da pruža finansijsku pomoć Kijevu ukoliko bude izabrana za predsednicu.

Ranije su ankete pokazale da Marin le Pen ostaje najpopularniji kandidat na predstojećim predsedničkim izborima u Francuskoj 2027. godine.

Prema istraživanju javnog mnjenja, u svakom od mogućih scenarija prvog kruga osvaja između 35 i 36 odsto glasova.

Na drugom mestu je osnivač „Nepokorene Francuske“ Žan-Lik Melanšon sa 17 do 18 odsto, dok je treći bivši premijer Eduar Filip sa 13 do 16 odsto podrške.

(Sputnjik)

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