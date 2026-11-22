NAGLO pucanje balona na tržištu veštačke inteligencije moglo bi da izazove ozbiljne posledice po svetska finansijska tržišta, ali i da pogodi građane koji imaju penzionu štednju ili polise osiguranja, upozorio je potpredsednik Evropske centralne banke (ECB) Boris Vujčić, predstavljajući najnoviji izveštaj o finansijskoj stabilnosti evrozone.

Foto: Rui Vale de Sousa/Panthermedia/Profimedia

Prema njegovim rečima, očekivanja investitora da će kompanije koje razvijaju veštačku inteligenciju ostvarivati ogroman rast profita povećavaju rizik od naglog pada vrednosti njihovih akcija.

Posebno zabrinjava činjenica da je veliki deo ulaganja koncentrisan u svega nekoliko američkih tehnoloških kompanija.

Ulaganja u veštačku inteligenciju dostižu 5,5 biliona evra

Prema iznetim procenama, ulaganja u veštačku inteligenciju mogla bi do kraja ove decenije da dostignu 5,5 biliona evra, prenose hrvatski mediji.

Istovremeno, dug kompanija povezanih sa veštačkom inteligencijom već čini oko osam odsto desetogodišnjih evropskih obveznica investicionog ranga, navodi se u izveštaju.

Problem predstavlja i činjenica da tehnološke kompanije sve češće prikupljaju kapital zaduživanjem, a ne samo prodajom akcija.

Time se rizik prenosi i na banke, investicione fondove, osiguravajuća društva i druge finansijske institucije.

Kako bi pucanje AI balona uticalo na penzije

Vujčić upozorava da bi nagli pad vrednosti tehnoloških akcija mogao da pogodi mnogo širi krug građana nego što se na prvi pogled čini.

Kako tehnološke kompanije zauzimaju sve veći udeo u berzanskim indeksima, penzioni i investicioni fondovi postaju sve izloženiji njihovim poslovnim rezultatima.

- Ako bi došlo do naglog pada vrednosti zbog razočaranja u projekcije zarade tih kompanija, to bi uticalo na sve, jer su svi izloženi akcijama, penzioni fondovi i osiguravajuća društva, ne samo u SAD, već i u Evropi - upozorio je Vujčić.

Najveće direktne gubitke pretrpeli bi najbogatiji investitori, ali bi posledice posredno mogli da osete i građani koji štede za penziju ili imaju polise osiguranja povezane sa ulaganjima.

Potrošnja u Evropi mogla bi da padne za jedan odsto

Prema procenama ECB koje je izneo Vujčić, nagla korekcija vrednosti tehnoloških kompanija mogla bi da smanji ličnu potrošnju u SAD za dva procentna poena, a u Evropi za oko jedan odsto.

Takav scenario predstavljao bi značajan rizik za privredni rast, budući da je potrošnja stanovništva jedan od njegovih najvažnijih pokretača.

Dodatnu zabrinutost izazivaju rast javnog duga u pojedinim zemljama evrozone i sve veća povezanost bankarskog i nebankarskog finansijskog sektora.

Iako su evropske banke zaštićene kapitalnim rezervama, iznenadno povlačenje sredstava u slučaju novog tržišnog šoka moglo bi da stvori dodatne probleme.

Vujčić ističe da su određene korekcije vrednosti AI kompanija već zabeležene, ali da je ključni rizik mogućnost naglog i istovremenog pada cena na finansijskim tržištima.

(Blic)