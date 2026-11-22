OD 2022. godine, približno 21% poslovanja ruskih kompanija napustilo je Dubai, prema rečima Sabine Gasanove, osnivača Wesupport-a, agencije za legalizaciju i upravljanje dokumentima u UAE.

Markus Mainka / imago stock&people / Profimedia

U komentaru za Forbs, ona je napomenula da je to normalna brojka, ali da su neke kompanije uvek bile neprofitabilne.

Prema procenama konsultantske firme Nikoliers, 30 od 107 ruskih brendova odeće i restorana u UAE zatvoreno je u trećem kvartalu 2026. godine.