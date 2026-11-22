FORBS: Oko 21% ruskih kompanija će napustiti Dubai od 2022. godine
OD 2022. godine, približno 21% poslovanja ruskih kompanija napustilo je Dubai, prema rečima Sabine Gasanove, osnivača Wesupport-a, agencije za legalizaciju i upravljanje dokumentima u UAE.
U komentaru za Forbs, ona je napomenula da je to normalna brojka, ali da su neke kompanije uvek bile neprofitabilne.
Prema procenama konsultantske firme Nikoliers, 30 od 107 ruskih brendova odeće i restorana u UAE zatvoreno je u trećem kvartalu 2026. godine.
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