Demonstracija sile od strane izabranika Marka Savića.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Fudbaleri Vojvodine ubedljivo su pobedili Mačvu na gostovanju rezultatom 5:1 u meču 16. kola Superlige Srbije.

Ifet Đakovac je već u šestom minutu doveo "lale" u vođstvo, a Nardin Mulahusejnović je u 11. duplirao prednost gostiju.

Lazar Ranđelović je u 47. minutu povećao na 3:0, a dva minuta kasnije i Dejan Zukić daje gol za goste.

Mulahusejnović u 51. minutu daje drugi gol na meču za 5:0. Kristijan Tojčić je dao počasni gol za Mačvu u 77. minutu.

Vojvodina je nakon ovog meča ostala druga na tabeli sa 35 bodova, dok je Mačva 11. sa 13 bodova. "Stara dama" u narednom kolu gostuje Radniku, dok će tim iz Šapca u goste IMT-u.

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