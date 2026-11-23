U OKRUŽNOM zatvoru u Bačvanskoj ulici u Beogradu 19. novembra dogodio se incident u kojem je pritvorenik F. G. (38) zadobio povrede na licu, a nakon pregleda u bolnici vraćen je u pritvorsku jedinicu.

Foto: Paul Briden/Alamy/Profimedia

Prema zvaničnim informacijama iz UIKS-a, pripadnik Službe za obezbeđenje je 19. novembra rano ujutru uočio crvenilo na licu jednog pritvorenika, nakon čega ga je odmah odveo na pregled kod zavodskog lekara Službe za zdravstvenu zaštitu.

Pregledan kod ORL specijaliste i vraćen u pritvor

Zavodski lekar je konstatovao uočene povrede i sačinio fotodokumentaciju, a potom izdao nalog da pritvorenik bude pregledan i u nadležnoj civilnoj bolnici sa kojom Okružni zatvor u Beogradu sarađuje.

Kako navode iz Uprave, u bolnici ga je pregledao lekar , nakon čega je pritvorenik vraćen u pritvorsku jedinicu, čime su iz UIKS-a naglasili da nije zadržan na bolničkom lečenju.

Premešten u drugu sobu, podneta disciplinska prijava

U skladu sa zakonskom procedurom, F. G. je odmah premešten u drugu sobu. Protiv drugog pritvorenika, za kojeg je naveo da ga je napao, podneta je disciplinska prijava.

Uprava zavoda je o celom događaju obavestila policiju, nadležno tužilaštvo i sud, koji će utvrditi sve okolnosti ovog slučaja.

(Telegraf.rs)