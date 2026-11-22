IZLAZAK novog nastavka video-igre Grand Theft Auto (GTA), koji je na tržište stigao 19. novembra, izazvao je globalni potres u industriji zabave, promenio radne navike jednog dela društva i pokrenuo snažan talas potrošnje na svetskom gejming tržištu, pokazuju prvi podaci o prodaji, izveštaji o kretanjima na tržištu rada i reakcije na svetskim medijima i društvenim mrežama.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Prema podacima izdavačke kuće Take-Two Interactive, igra je u prva 24 sata od objavljivanja ostvarila prihod od 3,79 milijardi dolara, čime je nadmašila dosadašnje rekorde u industriji zabave.

Analitičari banke "Bank of America" procenjuju da je u tom periodu prodato približno 33 miliona primeraka, uključujući 16 miliona primeraka "Ultimate" izdanja (po ceni od 100 dolara, u poređenju sa 80 dolara za standardno izdanje).

To je gotovo pet puta više od oko 800 miliona dolara, koliko je prethodni naslov tog serijala - GTA V, zaradila prvog dana 2013. godine.

Prema pisanju portala Gejms bit, vrednost prodaje kompanije Take-Two bi na kraju marta 2027. godine (kada se završava aktuelna fiskalna godina te firme) iznosila između 8,0 i 8,2 milijarde dolara, što predstavlja rast od najmanje 1,28 milijardi dolara u odnosu na prethodnu.

Analitičke kuće Newzoo i Circana procenjuju da ukupno globalno tržište video-igara u 2026. godini dostiže 213,9 milijardi dolara.

Radnja GTA VI smeštena je u izmišljenu američku saveznu državu Leonida, inspirisanu Floridom, a centralno mesto zauzima grad Vajs Siti, po uzoru na Majami.

Serijal prerasta svoje prepoznatljive scene automobilskih sudara i pljački, pretvarajući se u igru o ljubavi, međuljudskim odnosima i posvećenosti partneru, piše Njujork Tajms u svojoj recenziji.

Prema analizi novinara Jusufa Kola iz njujorškog lista, iznenađujuća dubina kojom su te teme obrađene čini Grand Theft Auto VI nezaboravnim i privlačnim iskustvom - igra u velikoj meri opravdava ogromna očekivanja, istovremeno preokrećući reputaciju serijala koja je do sada bila vezana isključivo za razaranje.

Kampanja ili ti priča igre traje 70 sati, prati avanture Lusije Kaminos i Džejsona Duvala kroz prostorno sažet prikaz izmišljene države Leonide, odnosno fiktivni prikaz južne Floride.

Prvo poglavlje smešteno je u verziju arhipelaga Florida Kiz - Key Lento, a dvojac će takođe posetiti verzije močvara Everglejds - Marijana kaunti, fikciju obale Meksičkog zaliva i nacionalnih parkova severne Floride, pre nego što konačno stignu u Vajs Siti - gejming repliku Majamija.

Velika novina za serijal je to što igrači po prvi put u 3D okruženju mogu da upravljaju ženskim glavnim likom - Lusijom Kaminos, koja zajedno sa partnerom Džejsonom Duvalom prolazi kroz niz kriminalnih avantura.

Prve ocene i komentari na specijalizovanim portalima i forumima gotovo jednoglasno ukazuju na remek delo koje su napravili Rockstar i Take-Two.

Na sajtu Metacritic, na osnovu 152 kritičkih recenzija, igra je ocenjena sa prosečnom ocenom 99 od 100, čime se GTA 6 trenutno izjednačio sa igrom "The Legend of Zelda: Ocarina of Time" iz 1998. godine.

Portal IGN dodelio je maksimalnu desetku, ističući vrhunsku tehničku realizaciju, zrelost priče i snažniji fokus na empatiju i odnos između glavnih junaka.

Dok većina kritičara hvali neverovatan nivo detalja, pojedinci ipak ukazuju na izvesne nedostatke u kreativnom pristupu, a sa druge strane, reakcija publike iz gejming zajednice takođe je podeljena.

Više od 2,4 miliona ljudi pratilo je u jednom trenutku prenose igranja GTA 6 na platformi Twitch, dok se na forumima, kao što je Reddit, vode rasprave i polemike oko kvaliteta igre, uticaja koji GTA ima na društvo, ali i satiri savremenog društva i potrošačke kulture.

Pored same igre, zabeležen je i rast potražnje za konzolama i pratećom opremom, s obzirom na to da je naslov u prvoj fazi namenjen publici sa konzolama Plejstejšn 5 i pro model, Iks boks X i S serija.

Međutim, ono što je uzdrmalo gejming zajednicu u proteklih godinu dana jeste poskupljenje navedenih konzola.

Prema pisanju Independent instituta u Kaliforniji, u januaru 2025. godine, PS5 se u maloprodaji nudio po ceni od oko 500 dolara, dok je Xbox verzija Series S koštala 300 dolara, a danas te konzole koštaju približno 650, odnosno 500 dolara.

To znači da je najjeftiniji način za igranje, kada se uračuna i sama igra, poskupeo za oko 53 odsto. Za one gejmere koji žele da igraju u 4K rezoluciji i imaju fleksibilnost po pitanju prostora za skladištenje, verzija Xbox Series X konzole sa 1 TB memorije prodaje se po ceni od oko 800 do 900 dolara.

Značajan deo poskupljenja proizilazi iz naglog rasta globalnih troškova proizvodnje čipova i memorije. Ono što je još više dovelo do poskupljenja konzola jeste posledica uvođenja Trampovih taksi i carina tokom 2025. godine.

Grand Theft Auto VI još uvek nema zvanično potvrđen datum izlaska za PC, dok se prema nezvaničnim izveštajima izlazak verzije za kompjuter očekuje u prvom kvartalu 2027. godine.

Takođe, gejmeri sa nestrpljenjem čekaju i nastavak GTA onlajn, multiplejer komponenta video-igre, a koja je u prethodnim godinama bila ključna za pretvaranje igre u izvor stalnih prihoda kompanija Rockstar i Take-Two.

Lansiranje igre pratio je i izražen porast zahteva za slobodnim danima i bolovanjima, posebno među mlađim zaposlenima.

Istraživanje platforme BambooHR pokazalo je da je 18 odsto ispitanih zaposlenih u SAD planiralo slobodan dan na dan izlaska igre, uključujući 32 odsto pripadnika generacije Z i 27 odsto milenijalaca, pri čemu je značajan deo najavio korišćenje bolovanja.

Procene ekonomista i HR platformi poput BrightHR-a upozoravaju na troškove izgubljenih radnih sati i produktivnosti.

GTA VI je direktno naveden kao razlog u 4,63 odsto zahteva za slobodno vreme na dan izlaska, a procenjuje se da će britanski radnici tokom novembra i decembra iskoristiti ukupno 83.000 slobodnih dana za igranje.

Portal IBTimes navodi da bi izlazak igre američku ekonomiju u startu mogla da košta oko milijardu dolara kroz pad produktivnosti, što je suma gotovo jednaka operativnom novčanom toku koji Take-Two očekuje u ovoj fiskalnoj godini zahvaljujući novom naslovu.

Kada je reč o analizama sa sociološkog stanovišta, podaci istraživanja Ipsosa pokazuje ogromnu potražnju među mlađim potrošačima i potencijal da poremeti konzumaciju medija, društveno ponašanje, pa čak i prisustvo na radnom mestu.

Istraživanje širom Velike Britanije na uzorku od 1.000 ljudi starosti od 18 do 64 godine pokazuju da 42 odsto igrača planira da privremeno smanji gledanje televizije i striming platformi, dok 27 odsto navodi manju upotrebu društvenih mreža, a 36 odsto pripadnika generacije Z izražava bojazan od ispadanja iz svakodnevnih razgovora ukoliko ne prate dešavanja u vezi sa igrom.

Pomoćnik direktora Ipsos-a Džek Maloni rekao je da je izlazak GTA VI važan kulturni trenutak koji će uticati na to kako mladi provode vreme, konzumiraju medije i povezuju se sa prijateljima.

Među odraslima starosti od 18 do 45 godina koji su upoznati sa igrom GTA 6, dve trećine (71 odsto) planiraju da je kupe, dok preko jedne trećine (38 odsto) namerava da je kupi u prvom mesecu od objavljivanja.

U Srbiji gejmeri mogu da kupe igricu za Plejstejšn i Iks boks konzole po ceni od 10.999 dinara, dok MTS svojim ugovornim korisnicima nudi opciju kupovine na 24 rate sa cenom 499 dinara.

Kupci dobijaju prilikom kupovine digitalni kod koji unose u svoje konzole, jer disk kopije za GTA VI nisu predviđene.