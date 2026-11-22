Novi ugovor, pa het-trik! Fantastična partija Andrije Živkovića u pobedi PAOK-a
Nišlija sa tri gola vodio crno-bele do ubedljivog trijumfa.
Samo nekoliko dana pošto je potpisao novi ugovor do 2031. godine, srpski fudbaler Andrija Živković nastavio je da pruža odlične partije u dresu PAOK-a, pošto je u pobedi nad Kifisijom (4:0) postigao tri gola i tako obeležio utakmicu 11. kola grčkog šampionata.
Kapiten grčkog tima načeo je mrežu rivala već u četvrtom minutu. Srpski fudbaler tako je nastavio tamo gde je stao pre reprezentativne pauze, pošto je i u prethodnom kolu bio strelac u remiju sa velikim rivalom Olimpijakosom.
PAOK je na drugi gol čekao do 51. minuta, kada je precizan bio Šerif Ndijaj, nekadašnji napadač Crvene zvezde.
Samo četiri minuta kasnije Živković je ponovo zatresao mrežu, a ovog puta mu je upravo Ndijaj asistirao.
Srpski reprezentativac je u 73. minutu kompletirao het-trik, pošto je bio siguran sa bele tačke. Odmah nakon proslave gola napustio je teren, a trener ga je zamenio u 74. minutu.
Tako je krilni fudbaler došao do učinka od šest golova i sedam asistencija ove sezone.
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