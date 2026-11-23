Sramne scene ponovo dolaze sa fudbalskih terena u Hrvatskoj! Utakmica 14. kola hrvatskog prvenstva između zagrebačkog Dinama i Istre (3:2) pala je u potpunu senku skandalozne koreografije i jezivih provokacija domaćih navijača.

Foto: Printskrin

Pristalice zagrebačkog kluba, ozloglašeni "Bed blu bojsi", iskoristili su sportski događaj za novi udar na Srbe.

Povodom obeležavanja 35. godišnjice ratnih dešavanja u Vukovaru, na tribinama Maksimira osvanula je koreografija sa prikazom ratnog aviona, desetinama belih krstova, ali i transparentom sa crtežom brade.

Šta se zapravo krije iza ovog poteza, navijači Dinama su ubrzo otkrili na svom zvaničnom Telegram kanalu, gde su objavili sramnu poruku koja je izazvala buru u čitavom regionu:

"U Vukovaru, hrvatskome gradu, četnici su mnogi ostavili bradu", glasi skandalozna objava zagrebačkih huligana.

Pored ove provokacije, tribine su bile preplavljene ratnim parolama, čime je fudbal po ko zna koji put na Maksimiru poslužio kao poligon za širenje nacionalizma i podgrevanje tenzija.

Sam meč i pobeda Dinama golovima Stojkovića, Topića i Rodrigeza ostali su potpuno nebitni nakon još jednog ispada koji je zgrozio sportsku javnost.

