ALEKSANDAR Vučić, lider opozicije, gostovao je u jutarnjem programu televizije RTV Pink, gde je najavio da na konsulacije ide sa narodnim poslanikom SNS-a, Milenkom Jovanovim.

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- Oni će ponuditi mesta u odborima, proporcionalno našoj snazi, ali nam neće ponuditi da rukovodimo odborima. Čućemo danas u 14 sati - kazao je Vučić.

Lider opozicije je komentarisao najave Studentske liste o reformacijama institucija Republike Srbije.

- U uslovim revolucionarnog zanosa, da ne date potpredsednička mesta, to je želja da pokažu da su svemogući. Može im se. Mnogo je važnija činjenica kako su govorili da će institucije da nam reformišu. Kada pogledate predsednika Skupštine, ušao je u Skupštinu kao profesor, izašao kao docent. Problem je što ste lagali - navodi Vučić.

Vučić se osvrnuo i na izveštavanja medija o radu Narodne skupštine.

- Po tri dana ne menjaju odela, joj mnogo smo fini. Vidi Vučić je promenio odela, ali nemam nijedan soliter. Sve vam je prevara. To je jedan od najvećih prevara, kada vam kažu onako fino na RTS, pa eto mi smo konstruktivno hteli sve fino. Dali 8 opomena za 40 minuta. Na to voditeljka na jednoj drugoj televiziji kaže Čupiću, a zašto ga niste prekinuli 480 puta - naglasio je Vučić.