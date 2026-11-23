ZVANIČNI srednji kurs dinara prema evru u ponedeljak, 23. novembra, iznosiće 117,6491 dinar za jedan evro, što predstavlja gotovo nepromenjenu vrednost u odnosu na vikend, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

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Na kursnoj listi NBS za devize, kupovni kurs za evro iznosiće 117,2962 dinara, a prodajni 118,0020 dinara, dok će na listi za efektivni strani novac kupovni kurs biti 116,8256 dinara, a prodajni 118,4726 dinara.

Dinar će prema evru biti slabiji za 0,1 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou biće slabiji za 0,3 odsto, dok je od početka godine zabeleženo slabljenje od 0,3 odsto.

Indikativni kurs dinara prema američkom dolaru iznosiće 107,1290 dinara za dolar, što je slabljenje od 0,1 odsto u odnosu na prethodni radni dan.

Kupovni kurs za devize iznosiće 106,8076 dinara, a prodajni 107,4504 dinara, dok će se efektivni američki dolar kupovati za 106,3791, a prodavati za 107,8789 dinara.

Prema dolaru, dinar je slabiji za 2,2 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 5,1 odsto, a od početka godine oslabio je za 6,7 odsto.

