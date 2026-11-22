LEGENDARNI teniser oduševljen igrama Španca.

Foto: AP Photo/Thibault Camus

Karlos Alkaraz dominira u poslednje vreme, a ove nedelje imaće priliku da osvoji Završni masters u Torinu.

Čuveni Nemac, Boris Beker, iznenađen je da treći igrač planete igra ovako dobro, s obzirom na to da je izašao iz teške povrede.

- Iznenadilo me je koliko dobro igra posle povrede zbog koje je dugo pauzirao. On nikada nije bio ovako dobar na mečevima u hali i zbog toga mu je ovo najbolja sezona na takvim turnirima u karijeri, pogotovo što je u Torinu najbrža podloga koju sam ikada video - rekao je Beker u intervjuu za "Gazeta dello sport".

Objasnio je šta ga to oduševljana u igri Španca.

- Igranje u dvoranama je nezgodno jer lopte idu brzo. Slažem se sa Karlosom da odlično servira, ali on s druge strane odlično i riternira i kreće se fantastično, iako je malo i povređen. Zaista nisam očekivao njegov ovako visok učinak ovde.

Back in the BIG DANCE! 😎✅ Carlos Alcaraz returns to the Turin final after defeating Ben Shelton in a third set tiebreak! #NittoATPFinals https://t.co/RE7DZO2yui — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2026

Veliki broj novih igrača nastupio je na ovom Završnom mastersu.

- Mislim da je u pitanju smena generacija a ovo je tek početak. Već sam identifikovao neke tenisere koji bi mogli dogodine ovde da debituju. Veliki sam navijač Lernera Tijena, verujem da je veoma blizu top 10. I Jakub Menšik ima neverovatan potencijal, a nadam se da će se Žoao Fonseka potpuno oporaviti. Verujem da će i on dogodine u prvih deset - zaključio je Beker.

Podsetimo, za trofej u Torinu boriće se Aleksandar Zverev i Karlos Alkaraz. Taj meč igra se ove nedelje od 18 časova.

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