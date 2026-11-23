BEOGRAD menja pravila za taksi prevoz i ukida dosadašnju podelu taksi dozvola po kojoj je 90 odsto pripadalo preduzetnicima, a 10 odsto privrednim društvima, čime se uvode jednaka prava za sve privredne subjekte.

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Beograd priprema promene pravila za taksi prevoz, a jedna od najvažnijih novina odnosi se na raspodelu taksi dozvola između preduzetnika i privrednih društava. Dosadašnje pravilo po kojem je 90 odsto dozvola pripadalo preduzetnicima, a 10 odsto firmama, biće ukinuto, pa će svi privredni subjekti biti izjednačeni u pravima.

Sekretarijat za javni prevoz Grada Beograda pripremio je izmene Odluke o taksi prevozu, kojima se postojeća pravila usklađuju sa Ustavom Republike Srbije.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata, cilj izmena je obezbeđivanje jednakog pravnog položaja svih privrednih subjekata koji posluju na tržištu taksi prevoza, piše Telegraf.

Ukida se podela taksi dozvola 90:10

Prema dosadašnjoj odluci, preduzetnicima je bilo namenjeno 90 odsto taksi dozvola, dok je privrednim društvima pripadalo svega 10 odsto.

Predloženim izmenama ova podela se ukida, čime se briše razlika u pravima između dve kategorije privrednih subjekata.

To znači da više neće postojati dosadašnja unapred određena raspodela dozvola prema kojoj su preduzetnici imali znatno veći udeo u ukupnom broju dozvola u odnosu na privredna društva.

Izmene se usklađuju sa Ustavom Srbije

Iz Sekretarijata za javni prevoz navode da su promene pripremljene radi usklađivanja gradske odluke sa članovima 83. i 84. Ustava Republike Srbije.

Ovim odredbama garantuje se jednak pravni položaj svih privrednih subjekata na tržištu, dok se zabranjuju akti kojima se ograničava slobodna konkurencija.

Upravo zbog toga predloženo je ukidanje različitih kvota za preduzetnike i privredna društva.

Izmenama bi se tako omogućili jednaki uslovi u pogledu prava na taksi dozvole, bez dosadašnje podele 90:10.

Za sada je reč o pripremljenim izmenama odluke, a ne o potvrdi da su nova pravila već stupila na snagu.

(BizPortal)