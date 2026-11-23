Srpski fudbal ostao je bez Milana Raičevića, poznatijeg kao Raja, čoveka koji je decenijama bio neraskidivo vezan za beogradski Sinđelić. Preminuo je 20. novembra 2026. godine u 86. godini, a iza sebe je ostavio bogatu sportsku biografiju i nasleđe koje će se dugo pamtiti.

Cath Ivill/Pool via AP

Raičević je gotovo čitav život posvetio fudbalu, a najveći deo njegove sportske priče vezan je za klub iz srca Beograda. U Sinđeliću je prošao gotovo sve uloge, bio je igrač, kapiten, trener, a kasnije i jedan od ljudi koji su rukovodili klubom. Zbog dugogodišnjeg rada i odanosti Orlićima, s pravom je stekao status jedne od najznačajnijih ličnosti u istoriji ovog kluba.

Na terenu je igrao na poziciji centarfora. Odlikovali su ga snaga, prodornost i hrabrost, zbog čega je predstavljao ozbiljnu pretnju protivničkim odbranama. Ipak, njegov značaj za Sinđelić posebno je došao do izražaja po završetku igračke karijere, kada je počeo da gradi trenerski put.

Kao trener radio je sa brojnim poznatim fudbalerima nekadašnje Jugoslavije. Među igračima koje je predvodio bili su Jusuf Hatunić, Stanislav Karasi, Slobodan Janković, Jovan Aćimović, Dušan Mitošević, Blagoje Paunović, Zoran Simić, Aranđel Todorović i Zoran Jelikić. Mnogi od njih su u završnim fazama svojih karijera oblačili dres Sinđelića, a Raja je svojim autoritetom i iskustvom uspevao da okupi i vodi takva fudbalska imena.

Period njegovog rada na klupi obeležile su i uspešne godine kluba u Srpskoj ligi. Posebno se pamti saradnja sa Draganom Fišerom, sa kojim je činio prepoznatljiv trenerski tandem. Njih dvojica, poznati kao Raja i File, ostali su upamćeni kao važan deo jedne od značajnih epoha u istoriji Orlića.

Nakon trenerskog angažmana, Raičević je nastavio da doprinosi fudbalu i kroz funkcionerski rad. Tokom osamdesetih i devedesetih godina nalazio se na čelu Sinđelića, dok je iskustvo prenosio i kroz rad u fudbalskim organizacijama. Bio je angažovan u Fudbalskom savezu Beograda, Fudbalskom savezu Srbije i Crne Gore, kao i Fudbalskom savezu Jugoslavije. Obavljao je i funkciju selektora amaterske reprezentacije Beograda i Srbije, sarađujući sa Manetom Bajićem i Velimirom Cigom Đorđevićem.

Odlaskom Milana Raičevića fudbalska scena izgubila je čoveka čije ime zauzima posebno mesto u istoriji beogradskog fudbala. Njegov doprinos nije se merio samo funkcijama koje je obavljao, već i ljudima sa kojima je radio, generacijama fudbalera koje je predvodio i godinama koje je posvetio Sinđeliću.

Popularni Raja ostaće upamćen kao jedna od istinskih legendi Orlića i čovek koji je veliki deo svog života ugradio u istoriju ovog kluba.