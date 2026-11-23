U SAOBRAĆAJNOM udesu koji se, pod još nerazjašnjenim okolnostima, dogodio sinoć, oko 19 sati, u Lađevcima na Ibarskoj Magistrali, na deonici Kraljevo-Preljina, nasatradao je R.Đ. (52) iz ovog sela.

G.Šljivić (arhiva)

Kako se pretpostavlja, nedaleko od ovdašnje benzinske pumpe na njega je, dok se kretao pešice, naleteo automobil nanevši mu smrtonosne povrede od kojih je preminuo na mestu udesa.

Više okolnosti pod kojima se ova nesreća dogodila biće poznato nakon istrage koja je u toku.