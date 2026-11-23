Fudbalska infrastruktura u južnoj srpskoj pokrajini suočava se sa ozbiljnim zastojem!

Foto: Vikipedia

Jedan od najpoznatijih sportskih objekata, stadion u Kosovskoj Mitrovici (koji prištinske vlasti nazivaju po Ademu Jašariju), već godinama čeka na završetak rekonstrukcije. Iako je ugovor za ovaj projekat potpisan još 2019. godine, a radovi ponovo pokrenuti u februaru 2024. sa rokom od 22 meseca, objekat je i dalje daleko od otvaranja.

Prema izveštajima lokalnih medija, gradilište je pusto, na tribinama su vidljivi nezavršeni radovi, dok su na mestu gde bi trebalo da bude teren trenutno samo građevinski materijal i korov. Cilj projekta bio je da stadion, otvoren davne 1979. godine, dobije četvrtu kategoriju UEFA kako bi na njemu mogle da se igraju međunarodne utakmice najvišeg ranga.

Posebnu pažnju privlače finansije. Prema podacima iz nacrta budžeta za 2027. godinu, do kraja 2026. u obnovu ovog objekta već je uloženo 10.826.818 evra.

Kosova zor se do të ketë stadium të ri të futbollit, të paktën deri në 2029. Shqetësuese se si Qeveria e ka larguar tërësisht Stadiumin Nacional nga projektligji i buxhetit. Ndërkohë, me 10 mil. € shpenzime, Stadiumi "Adem Jashari" ende larg përfundimit. https://t.co/6lcbqwUVwv — Kosovo Football 🇽🇰 (@FootballKosovo) November 22, 2026

Međutim, ni ta suma nije dovoljna. Budžetske projekcije predviđaju dodatna ulaganja sve do 2029. godine (pet miliona evra u 2027, skoro tri miliona u 2028. i još 54.000 evra u 2029. godini), čime će ukupna cena radova dostići 18,8 miliona evra.

Da radovi ne idu po planu, nedavno je priznao i resorni ministar sporta Blerim Gašani, navodeći da problemi traju od samog početka radova 2024. godine. Zbog toga je formirana stručna komisija koja tek treba da proceni šta je do sada urađeno i koje korake je potrebno preduzeti, zbog čega ne postoji nikakav zvaničan datum završetka.

Dodatni pritisak predstavljaju Mediteranske igre koje bi 2030. godine trebalo da se održe u Prištini, gde je ovaj stadion planiran kao jedan od objekata. Ipak, njegov planirani kapacitet od oko 18.000 mesta svakako ne bi bio dovoljan za ceremonije otvaranja i zatvaranja, za koje se zahteva stadion od 25.000 do 30.000 gledalaca.

Istovremeno, pod velikim znakom pitanja je i izgradnja takozvanog Nacionalnog stadiona. Iako su procedure najavljivane još u aprilu 2024. godine, prištinske vlasti su ovaj projekat u potpunosti izostavile iz nacrta budžeta za 2027. godinu, pa je njegov početak u skorije vreme gotovo nemoguć.

