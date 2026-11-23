ZLATO I DVA SREBRA: Novi uspeh učenika Matematičke gimnazije
UČENICI Matematičke gimnazije osvojili su jednu zlatnu i dve srebrne medalje na 14. Rumunskom masteru iz informatike (Romanian Master of Informatics – RMI), održanom u Bukureštu, u organizaciji Nacionalnog koledža za informatiku „Tudor Vijanu“.
Zlato i prvo mesto u konkurenciji takmičara koji su učestvovali uživo osvojio je Petar Banović, dok su srebrne medalje pripale Nikoli Šamiju i Pavlu Damjanoviću. Svi su učenici trećeg razreda. U sastavu tima Srbije bio je i Dimitrije Atanasković, učenik četvrtog razreda Gimnazije „Svetozar Marković“ iz Niša.
Na takmičenju je učestvovao 271 učenik i to 147 uživo i 124 onlajn. Rezultati učesnika koji su se takmičili uživo bili su osnov za određivanje granica za medalje.
Tim Srbije, koji je odabran na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije, predvodio je Filip Bojković sa Matematičkog fakulteta uNiverziteta u Beogradu.
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