UČENICI Matematičke gimnazije osvojili su jednu zlatnu i dve srebrne medalje na 14. Rumunskom masteru iz informatike (Romanian Master of Informatics – RMI), održanom u Bukureštu, u organizaciji Nacionalnog koledža za informatiku „Tudor Vijanu“.

Foto: Društvo matematičara Srbije

Zlato i prvo mesto u konkurenciji takmičara koji su učestvovali uživo osvojio je Petar Banović, dok su srebrne medalje pripale Nikoli Šamiju i Pavlu Damjanoviću. Svi su učenici trećeg razreda. U sastavu tima Srbije bio je i Dimitrije Atanasković, učenik četvrtog razreda Gimnazije „Svetozar Marković“ iz Niša.

Na takmičenju je učestvovao 271 učenik i to 147 uživo i 124 onlajn. Rezultati učesnika koji su se takmičili uživo bili su osnov za određivanje granica za medalje.

Tim Srbije, koji je odabran na osnovu niza takmičenja u organizaciji Društva matematičara Srbije, predvodio je Filip Bojković sa Matematičkog fakulteta uNiverziteta u Beogradu.