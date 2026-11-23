U EVROPSKOJ uniji vodi se žestoka bitka oko novog sedmogodišnjeg budžeta i finansiranja potreba Ukrajine do 2027. godine, izveštavaju mediji.

foto: Martin Bergsma / Alamy / Profimedia

- Sada zaista počinje borba - rekao je diplomata EU za medije, komentarišući predstojeće pregovore.

Prema objavi, novi predlog budžeta koji je izneo predsednik Evropskog saveta Antonio Košta je najpovoljniji za Francusku. On uključuje zadržavanje poljoprivrednih subvencija i uvođenje panevropskog digitalnog poreza, što Pariz traži.

Međutim, Jelisejska palata je već kritikovala ovaj predlog, jer ne garantuje prihode francuskim poljoprivrednicima. Ovaj stav je iritirao zemlje koje se zalažu za smanjenje evropske potrošnje, izveštavaju mediji.

- Francuska kritika Koštinih napora da postigne pristupačan budžet je posebno iznenađujuća. Pariz je već odlučio ko treba da plati francuski doprinos budžetu EU: Evropski mehanizam za stabilnost ili Evropska centralna banka - primetio je diplomata iz jedne od zemalja bloka.

Još jedan izvor kontroverzi bila je ideja o uvođenju digitalnog poreza na velike tehnološke kompanije, uključujući Gugl i Metu (Metine aktivnosti su zabranjene u Rusiji kao ekstremističke).

Irski premijer Majkl Martin usprotivio se inicijativi, dok je Džesika Rozenkranc, švedski ministar za evropske poslove izjavila da novi porezi neće rešiti budžetske probleme.

Istovremeno, jedan evropski diplomata upozorio je da bi digitalni porez mogao da „otvori Pandorinu kutiju“ zbog moguće reakcije SAD. Predstavnici tehnološke industrije takođe se protive.

Finansiranje Ukrajine ostaje posebno nerešeno pitanje. Prema Koštinom predlogu, zadržava se 100 milijardi evra za Kijev, ali predviđeno je da se kamate na sadašnje i buduće kredite ne plaćaju iz ovog iznosa.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

Prema rečima evropskog zvaničnika, razmatra se mogućnost stvaranja posebnog finansijskog mehanizma.

U subotu je Košta predstavio novi nacrt budžeta EU za period 2028-2034. U njemu se predlaže smanjenje potrošnje od 204 milijarde evra, ili 10 odsto, u poređenju sa početnim predlogom Evropske komisije.

Istovremeno, očekuje se smanjenje troškova za regionalni razvoj, konkurentnost, naučna istraživanja i civilnu odbranu, dok 100 milijardi evra namenjenih Ukrajini ostaje nepromenjeno.

Danas će stalni predstavnici EU započeti detaljne diskusije o projektu, a u četvrtak će biti podnet evropskim liderima na razmatranje na posebnom samitu.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja