NOVAC NA NEZAPOSLENE OVOG PETKA: NSZ objavila detalje o isplati naknade
NACIONALNA služba za zapošljavanje (NSZ) iznela je nove informacije koje se tiču redovne novčane naknade za nezaposlena lica.
Redovna novčana naknada za nezaposlena lica za mesec oktobar biće isplaćena u petak, 20. novembra, preko Banke Poštanska štedionica, saopštila je danas Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ).
Kako se dodaje, NSZ će preko Banke Poštanska štedionica isplatiti i privremenu novčanu naknadu za mesec oktobar 2026. godine.
NSZ precizira da će privremena novčana naknada za lica koja žive na i izvan teritorije AP Kosovo i Metohija biti isplaćena u subotu, 21. novembra 2026. godine.
(BizPortal)
Preporučujemo
OBJAVLjEN CENOVNIK ZA ŠETANjE PASA: Evo koliko se naplaćuje jedan sat
19. 11. 2026. u 14:16
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
SKANDAL: 5.000 zaposlenih u jednom od najvećih državnih preduzeća su rođaci - 143 miliona evra duga u srpskom komšiluku
Milioni evra nestajali kroz gorivo.
17. 11. 2026. u 19:09 >> 20:39
Komentari (0)