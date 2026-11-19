NA gotovo svakoj flašici kupovne vode nalazi se odštampan datum do kojeg bi proizvod trebalo upotrebiti. To mnoge zbunjuje, jer je poznato da se voda sama po sebi ne kvari na isti način kao mleko, meso ili drugi prehrambeni proizvodi. Zašto onda flaširana voda ima rok trajanja i da li je opasno piti je nakon datuma navedenog na ambalaži?