ŠETANjE pasa postaje sve zanimljiviji način dodatne zarade, a objavljeni cenovnik pokazuje koliko košta ova usluga u Srbiji - od 700 dinara za sat vremena do 1.200 dinara za dvosatnu šetnju.

Foto: Sam Sharma/JS, PacificCoastNews/Pacific coast news/Profimedia

Na društvenim mrežama objavljen je cenovnik usluge šetanja pasa, koji je privukao pažnju zbog jasno definisanih cena u zavisnosti od trajanja šetnje. Vlasnici kućnih ljubimaca koji zbog poslovnih obaveza ili nedostatka vremena ne mogu svakodnevno da izvode svoje ljubimce sada mogu da angažuju osobu koja će preuzeti tu obavezu.

Prema objavljenom cenovniku, cena zavisi od toga koliko dugo pas provodi u šetnji, a ponuđeno je nekoliko različitih opcija.

Koliko košta šetanje pasa?

Kako je navedeno u objavi na društvenim mrežama, cene šetanja pasa su sledeće:

Jedan sat šetnje – 700 dinara

Sat i po vremena – 1.000 dinara

Dva sata šetnje – 1.200 dinara

Više sati ili više dana – cena po dogovoru.

Iz cenovnika se vidi da duže šetnje imaju povoljniju cenu po satu, dok se za angažovanje tokom više sati ili dana uslovi i cena dogovaraju direktno.

Usluga za vlasnike koji nemaju dovoljno vremena

Šetanje pasa predstavlja važan deo svakodnevne brige o kućnim ljubimcima. Redovna fizička aktivnost pomaže psima da održe kondiciju, potroše energiju i zadovolje svoje svakodnevne potrebe.

Ipak, zbog posla, obaveza i ubrzanog načina života, pojedini vlasnici ne uspevaju uvek da organizuju dovoljno vremena za svoje ljubimce. Upravo zbog toga usluge profesionalnog ili povremenog šetanja pasa postaju jedna od mogućnosti za rešavanje ovog problema.

Posebno mogu biti korisne osobama koje rade duže smene, često putuju ili imaju druge obaveze zbog kojih nisu u mogućnosti da u određeno vreme izvedu psa napolje.

Cena zavisi od trajanja šetnje

Prema objavljenim informacijama, najkraća ponuđena opcija je šetnja u trajanju od jednog sata, koja košta 700 dinara. Za sat i po potrebno je izdvojiti 1.000 dinara, dok dvočasovna šetnja košta 1.200 dinara.

Za vlasnike kojima je potrebna pomoć tokom više sati ili nekoliko dana, cena nije unapred određena, već se formira prema dogovoru.

Pre angažovanja osobe koja će šetati psa, važno je dogovoriti sve detalje, uključujući trajanje šetnje, potrebe ljubimca, njegov temperament i eventualne posebne zahteve.

Objavljeni cenovnik tako pokazuje koliko košta ova usluga prema ponuđenim vremenskim opcijama, dok će konačna cena za duže angažovanje zavisiti od dogovora.

(BizPortal)