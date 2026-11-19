INDONEZIJA i Kina dogovorile su četiri strateška partnerstva ukupne vrednosti 71,8 milijardi dolara, uključujući projekat razvoja 10 pametnih gradova u Indoneziji, vredan oko 50 milijardi dolara, saopštila je indonežanska predsednička palata.

Foto: Unsplash/Marc-Olivier Jodoin

Sporazumi su postignuti u Kini, gde je indonežanski predsednik Prabovo Subijanto boravio povodom samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEC) u Šendženu, prenosi Rojters.

Najveći projekat predviđa saradnju indonežanskog državnog investicionog fonda Danantara i konzorcijuma predvođenog kineskom kompanijom Šansi konstrakšn endženiring grup.

Planirana je izgradnja 10 urbanih centara koji bi trebalo da objedine stambene zone, univerzitete, bolnice, trgovinske centre i prateću infrastrukturu.

Prema ranijim najavama Danantare, gradovi bi trebalo da budu razvijeni kao savremene i funkcionalno povezane urbane celine.

Drugi sporazum odnosi se na saradnju sa kineskim proizvođačem kućnih aparata Hisense, vrednu 10 milijardi dolara, koja obuhvata uspostavljanje laboratorija i proizvodnih kapaciteta u Indoneziji.

Još 10 milijardi dolara predviđeno je za saradnju u finansiranju infrastrukturnih projekata, kroz partnerstvo sa konzorcijumom predvođenim kineskom državnom investicionom kompanijom SDIC.

Četvrti sporazum, vredan 1,8 milijardi dolara, odnosi se na primenu tehnologije za proizvodnju etanola iz uglja.

Dogovori predstavljaju proširenje ekonomske saradnje dve zemlje, pri čemu Indonezija nastoji da privuče kapital i tehnologiju za razvoj infrastrukture, industrijske proizvodnje i energetike, prenosi Tanjug.

Posebno veliki deo najavljenog paketa odnosi se na urbanizaciju, dok saradnja sa Hisenseom i kineskim infrastrukturnim kompanijama otvara prostor za širenje proizvodnih i finansijskih kapaciteta u Indoneziji.