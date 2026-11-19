PUTNICI koji zbog iznenadne bolesti, povrede ili smrtnog slučaja u porodici moraju da otkažu letovanje mogu da ostvare povraćaj novca, ali turistička agencija ne mora uvek da vrati ceo iznos, jer pravo na naknadu zavisi od zakona, stvarnih troškova i osiguranja od otkaza putovanja.

Foto: Zoonar/Dmitrii Marchenko, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

Mnogi građani mesecima unapred uplaćuju letovanje, ali se ponekad dogodi da neposredno pred polazak moraju da odustanu od putovanja zbog iznenadne bolesti, povrede ili smrtnog slučaja u porodici. U takvim situacijama najčešće se postavlja pitanje da li turistička agencija mora da vrati novac i koliko od uplaćenog iznosa putnik može da izgubi.

Prema propisima koji važe u Srbiji, putnik ima pravo da odustane od turističkog aranžmana i pre početka putovanja. Međutim, iznos koji će mu biti vraćen zavisi od razloga otkazivanja, stvarnih troškova organizatora, uslova ugovora i toga da li je prethodno ugovorio osiguranje od otkaza putovanja.

Zakon o zaštiti potrošača posebno prepoznaje iznenadnu bolest putnika, tešku bolest određenih članova porodice i smrt bliskih srodnika kao opravdane razloge za odustanak. Ipak, to ne znači da u svakom slučaju sledi povraćaj celokupnog novca.

Ako se razbolite pred polazak, agencija ne mora da vrati ceo iznos

Iznenadna bolest putnika jedan je od zakonom prepoznatih opravdanih razloga za odustanak od turističkog putovanja.

Prema članu 129 Zakona o zaštiti potrošača, kada putnik odustane zbog takvih okolnosti koje nije mogao da izbegne ili otkloni, turistička agencija ima pravo na naknadu stvarnih troškova.

To znači da organizator može da zadrži novac koji je zaista potrošio i ne može da povrati od svojih poslovnih partnera, kao što su hotel ili avio-prevoznik.

Na primer, ako je hotel unapred naplaćen i ne dozvoljava povraćaj novca, ili je avionska karta kupljena pod uslovima koji ne omogućavaju refundaciju, ti troškovi mogu biti uračunati u iznos koji agencija zadržava.

Ipak, agencija ne bi trebalo proizvoljno da određuje koliko novca zadržava. Putnik može da zahteva obrazloženje obračuna, a organizator je dužan da ga pruži na zahtev.

Zato je važno sačuvati lekarsku dokumentaciju i zahtev za otkazivanje poslati agenciji pisanim putem, čim postane jasno da putovanje nije moguće.

Šta ako se putnik povredi nekoliko dana pre letovanja?

Povreda pred putovanje može da predstavlja osnov za naknadu iz osiguranja od otkaza aranžmana, ali treba razlikovati prava koja proizlaze iz zakona i ona koja zavise od konkretne polise osiguranja.

U članu 129 Zakona o zaštiti potrošača povreda nije posebno navedena kao zaseban razlog, za razliku od iznenadne bolesti. Zbog toga se ne može tvrditi da svaka povreda automatski daje isto pravo na odustanak uz obračun stvarnih troškova.

Međutim, osiguravajuće kuće mogu izričito da uključe nezgodu i telesnu povredu u svoje uslove osiguranja.

Na primer, Generali u svojim uslovima osiguranja od otkaza putovanja predviđa pokriće za iznenadnu bolest, nezgodu, hospitalizaciju i prelom kostiju osiguranika ili bliske osobe. Kod nezgode se traži da povreda bude takve prirode da sprečava putovanje.

Zbog toga je važno proveriti da li polisa obuhvata konkretnu vrstu povrede i koju medicinsku dokumentaciju osiguravač zahteva.

Da li se vraća novac ako se razboli dete ili član porodice?

Zakon prepoznaje i situacije u kojima putnik ne može da otputuje zbog teške bolesti člana porodice.

Član 129 obuhvata tešku bolest krvnih srodnika u pravoj liniji, srodnika u pobočnoj liniji do drugog stepena, bračnog druga, određenih tazbinskih srodnika, usvojenika i usvojioca.

To znači da ozbiljna bolest deteta ili roditelja može biti opravdan razlog da putnik odustane od putovanja.

Važno je da se radi o teškoj bolesti, a ne o svakoj prolaznoj zdravstvenoj tegobi člana porodice. Potrebno je dostaviti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju kojom se potvrđuje razlog odustanka.

I u ovom slučaju agencija ima pravo na stvarne troškove, a ne automatski na ceo iznos aranžmana.

Šta ako neko iz porodice premine pre putovanja?

Smrt člana porodice takođe je zakonom prepoznat opravdan razlog za odustanak od putovanja.

Propis obuhvata smrt krvnih srodnika u pravoj liniji, srodnika u pobočnoj liniji do drugog stepena, bračnog druga, određenih tazbinskih srodnika, usvojenika i usvojioca.

U takvoj situaciji putnik treba da obavesti agenciju i dostavi odgovarajuću dokumentaciju, poput izvoda iz matične knjige umrlih.

Agencija i tada može da obračuna stvarne troškove koje je imala u vezi sa konkretnim putovanjem.

Kada agencija mora da vrati ceo novac?

Postoje situacije u kojima je organizator putovanja dužan da vrati celokupan iznos koji je putnik uplatio.

To se, između ostalog, odnosi na slučajeve kada sama turistička agencija otkaže aranžman zbog neizbežnih i vanrednih okolnosti koje je sprečavaju da realizuje putovanje.

Povraćaj celokupnog uplaćenog iznosa predviđen je i kada organizator otkaže putovanje zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, pod uslovom da je putnik o tome obavešten u propisanom roku.

Ti rokovi ne mogu biti kraći od:

20 dana pre polaska za putovanja koja traju duže od šest dana.

Sedam dana za putovanja koja traju između dva i šest dana.

48 sati za putovanja kraća od dva dana.

Kada organizator raskine ugovor iz zakonom predviđenih razloga, dužan je da vrati celokupan uplaćeni novac bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora.

Ovo je važna razlika: kada putovanje otkazuje agencija, pravila o povraćaju nisu ista kao kada putnik sam odustaje zbog bolesti ili drugih ličnih razloga.

Osiguranje od otkaza putovanja može da sačuva novac

Jedan od načina da se putnici zaštite od finansijskih gubitaka jeste osiguranje od otkaza putovanja.

Ova polisa razlikuje se od standardnog putnog zdravstvenog osiguranja. Dok zdravstveno osiguranje uglavnom pokriva troškove lečenja i medicinske pomoći tokom boravka u inostranstvu, osiguranje od otkaza namenjeno je situacijama u kojima putnik ne može da započne putovanje iz razloga obuhvaćenih polisom.

U zavisnosti od osiguravajuće kuće i ugovorenih uslova, pokriće može da obuhvati:

Iznenadnu bolest putnika.

Nezgodu i ozbiljnu povredu.

Hospitalizaciju.

Smrt ili tešku bolest bliske osobe.

Određene komplikacije u trudnoći.

Pojedine nepredviđene događaje koji onemogućavaju putovanje.

Važno je znati da osiguranje mora biti ugovoreno pre nastanka problema. Ako se putnik prvo razboli, a tek potom pokuša da kupi polisu, ne može očekivati da osiguranje pokrije već nastali događaj.

Možete li da ustupite putovanje drugoj osobi?

Ako zbog bolesti ili povrede ne možete da putujete, postoji još jedna mogućnost koju mnogi putnici ne uzimaju u obzir.

Prema članu 122 Zakona o zaštiti potrošača, putnik može da prenese ugovor o organizovanom putovanju na drugu osobu koja ispunjava uslove za to putovanje.

Organizatora je potrebno obavestiti pisanim ili elektronskim putem, uz potvrdu prijema. Obaveštenje dostavljeno najmanje sedam dana pre početka putovanja smatra se blagovremenim.

Agencija u tom slučaju zaključuje novi ugovor sa osobom koja preuzima putovanje, a može da naplati troškove prenosa. Prvobitni i novi putnik solidarno odgovaraju za te troškove.

Ovo može biti korisno rešenje kada putnik ne može da dobije pun povraćaj novca, ali ima nekoga ko bi mogao da iskoristi već plaćeni aranžman.

Šta putnik treba da uradi kada mora da otkaže letovanje?

Kada nastane bolest, povreda ili drugi opravdan razlog za odustanak, važno je reagovati odmah i ne čekati dan polaska.

Preporučuje se sledeći redosled:

Obavestiti turističku agenciju pisanim putem da putovanje nije moguće realizovati.

Pribaviti medicinsku dokumentaciju ili drugi dokaz o razlogu odustanka.

Proveriti opšte uslove putovanja i ugovor koji su potpisani prilikom rezervacije.

Zatražiti od agencije precizan obračun stvarnih troškova i obrazloženje iznosa koji zadržava.

Ako postoji osiguranje od otkaza, odmah kontaktirati osiguravajuću kuću i podneti zahtev za naknadu.

Ukoliko putnik smatra da mu je novac neosnovano zadržan, može da se obrati turističkoj inspekciji ili organizacijama za zaštitu potrošača.

Pravila su, dakle, različita u zavisnosti od toga ko otkazuje putovanje i iz kog razloga. Najvažnije je da putnici pre uplate aranžmana pročitaju uslove otkazivanja i razmisle o osiguranju od otkaza, jer nekoliko dana pred polazak iznenadna bolest ili povreda mogu da dovedu do velikog finansijskog gubitka.

(BizPortal)