EVROPSKI berzanski indeksi su danas uglavnom u plusu, nafta Brent se prodaje za više od 92 dolara po barelu, dok najveću pažnju izaziva najavljeni izlazak AI kompanije Antropik na berzu Nasdak u Sjedinjenim Američkim Državama.

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Prema podacima sa berzi u 9.30 časova, cena nafte Brent je porasla za 0,36 odsto na 92,332 dolara, a lake nafte WTI za 0,03 odsto na 83,279 dolara. Kompanija Antropik odredila je cenu svojih akcija u inicijalnoj javnoj ponudi (IPO) na 83 dolara po akciji, a ponuda obuhvata ukupno 980 miliona običnih akcija klase A.

Očekuje se da će akcije početi da se kotiraju na tržištu Nasdak danas na otvaranju američkih tržišta, pod berzanskim simbolom ANT, dok je zaključenje ponude planirano za 20. novembar, pod uslovom da budu ispunjeni uobičajeni uslovi za završetak transakcije, navodi firma na svojoj veb stranici. Investitore brinu održivost velikih ulaganja u AI infrastrukturu, neizvesnost oko rukovodstva Envidije nakon odlaska Džensena Huanga i regulatorni pritisci u Sjedinjenim Američkim Državama, a interesovanje za deonice Antropika će biti još jedan veliki test globalnog poverenja ulagača u buduće prihode od veštačke inteligencije, prenose mediji.

Evropski fjučersi gasa za decembar su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 81,205 evra za megavat-sat, odnosno oko 852 evra za 1.000 kubnih metara, uz koeficijent 10,5 MWh/1.000 m³. Nemački indeks DAX porastao je za 0,54 odsto, francuski CAC 40 za 0,37 odsto, italijanski FTSE MIB za 0,91 odsto, moskovski MOEX za 0,04 odsto, dok je britanski FTSE 100 pao za 0,03 odsto.

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,09582 dolara. Cena zlata je porasla na 3.737,74 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice na 5,7154 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg). Američki industrijski berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u sredu pao za 1,11 odsto na 50.198,17 poena, S&P 500 za 0,23 odsto na 7.323,63 poena, a kompozitni Nasdak je porastao za 0,42 odsto na 24.429,89 poena.

(Tanjug)