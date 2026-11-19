STARE farmerke koje više niko ne nosi mogu da dobiju potpuno novu namenu - umesto da završe na deponiji, od njih se proizvodi materijal za izolaciju kuća i stanova.

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Reciklirani teksas prerađuje se u mekane izolacione ploče koje se postavljaju u zidove, plafone, krovove i podove, a proizvođači ističu da osim zadržavanja toplote mogu da doprinesu i smanjenju buke u prostorijama, piše Henry.

Ova neobična alternativa klasičnoj izolaciji već se prodaje na američkom tržištu, a jedan od poznatijih proizvoda je UltraTouch, koji proizvodi kompanija Henry. Reč je o izolaciji napravljenoj od recikliranih pamučnih vlakana, među kojima se nalazi i materijal dobijen od starih teksas pantalona.

Ideja je jednostavna: tekstil koji bi inače završio kao otpad dobija novu upotrebnu vrednost, dok se istovremeno proizvodi materijal namenjen energetskoj efikasnosti objekata.

Kako se od starih farmerki pravi izolacija?

Proces proizvodnje nije komplikovan u osnovi, ali zahteva industrijsku obradu kako bi se dobio materijal odgovarajućih karakteristika.

Najpre se prikupljaju i razvrstavaju stara teksas odeća i drugi pamučni tekstili. Zatim se uklanjaju metalni delovi, poput rajsferšlusa, dugmadi i nitni, kako bi se izdvojila tkanina pogodna za dalju preradu.

Teksas se potom usitnjava i pretvara u vlakna. Ona se obrađuju, a zatim formiraju u izolacione ploče ili mekane ispune različitih debljina i dimenzija.

Posebno važan deo proizvodnje jeste tretman materijala. Prema podacima proizvođača UltraTouch izolacije, vlakna se obrađuju rastvorom na bazi borata, koji doprinosi otpornosti na vatru, buđ i razvoj mikroorganizama.

Konačan proizvod podseća na klasičnu izolaciju u obliku mekih ploča, ali je napravljen pretežno od recikliranih tekstilnih vlakana.

Gde može da se koristi izolacija od teksasa?

Ovaj materijal namenjen je prvenstveno objektima sa konstrukcijom koja omogućava postavljanje izolacionih ispuna između nosećih elemenata.

Može da se koristi za:

Izolaciju unutrašnjih zidova.

Popunjavanje prostora između krovnih rogova.

Izolaciju plafona i tavanskih konstrukcija.

Toplotnu zaštitu podova.

Smanjenje prenosa zvuka između prostorija.

Jedna od prednosti koju proizvođači posebno ističu jeste sposobnost apsorpcije zvuka. Zbog vlaknaste strukture, materijal može da pomogne u smanjenju buke koja prolazi kroz zidove i druge konstrukcije.

Upravo zato izolacija od recikliranog teksasa može biti zanimljiva i prilikom renoviranja stanova, naročito kada je pored toplotne zaštite važno poboljšati i zvučnu izolaciju.

Da li je bolja od staklene vune?

Izolacija od starih farmerki predstavlja alternativu tradicionalnim materijalima, ali to ne znači da je u svakom slučaju bolja ili povoljnija.

Staklena vuna je već dugo rasprostranjena zbog dostupnosti, cene i dobrih termoizolacionih karakteristika. Njena mana je što tokom postavljanja može da izazove iritaciju kože, očiju i disajnih puteva, zbog čega je potrebno koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu.

Kod izolacije od recikliranog teksasa proizvođač ističe da vlakna ne izazivaju karakterističan svrab koji se povezuje sa staklenom vunom i da je rukovanje jednostavnije.

Ipak, prilikom izbora materijala ne treba gledati samo način proizvodnje. Važni su i toplotna provodljivost, debljina, otpornost na požar, ponašanje u uslovima vlage i cena po kvadratnom metru.

Zbog toga je pre ugradnje potrebno proveriti tehničke karakteristike konkretnog proizvoda i uporediti ih sa drugim vrstama izolacije.

Koliko starih farmerki može da se iskoristi?

Jedan od glavnih razloga za razvoj ovakvih materijala jeste ogromna količina tekstilnog otpada koji nastaje svake godine.

Prema podacima kompanije Henry, njen program proizvodnje UltraTouch izolacije koristi velike količine recikliranog teksasa i pamučnih vlakana. Kompanija navodi da se u proizvodnom procesu svakog meseca za izolaciju preradi materijal ekvivalentan približno 750.000 pari farmerki.

Takva proizvodnja pokazuje kako tekstilni otpad može da postane sirovina za građevinsku industriju.

Umesto da se koristi samo jednom, odeća dobija novi život u građevinskim konstrukcijama, gde može da ostane u upotrebi dugi niz godina.

Da li je ova izolacija dostupna i kod nas?

Izolacija od recikliranog teksasa već postoji kao komercijalni proizvod na američkom tržištu, gde se prodaje i preko velikih prodajnih lanaca građevinskog materijala.

Jedan od primera je Henry UltraTouch R19, proizvod namenjen izolaciji zidova i drugih delova objekata. Dostupan je u pločama prilagođenim standardnim razmacima između drvenih konstrukcionih elemenata.

Ipak, ne treba pretpostaviti da je ovaj proizvod dostupan u Srbiji ili da se može nabaviti po ceni klasične izolacije. Pre eventualne kupovine potrebno je proveriti lokalnu ponudu, transportne troškove, tehničke sertifikate i usklađenost sa propisima za ugradnju.

Ono što je zanimljivo jeste da se od materijala koji mnogi smatraju neupotrebljivim otpadom može dobiti proizvod za izolaciju doma. Stare farmerke tako ne moraju da budu samo odeća koja više nikome ne treba – mogu da postanu deo zidova i krovova nove ili renovirane kuće.

(BizPortal)