INFLACIONA očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred zabeležila su rast sa 3,5 odsto u septembru na 4,0 odsto u oktobru, uz nastavak njihovog kretanja u granicama cilja Narodne banke Srbije, rezultati su oktobarske ankete agencije Ninamedija, objavila je NBS.

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Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora nisu se menjala u odnosu na prethodni mesec i u oktobarskoj anketi iznose 3,4 odsto za dve godine unapred, odnosno 3,0 odsto za tri godine unapred, navodi se.

Prema rezultatima novembarske ankete agencije Blumberg, kratkoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora povećana su na 3,9 odsto sa 3,7 odsto u oktobru. Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika privrede, prema oktobarskoj anketi agencije Ninamedija, nepromenjena su od aprila i iznose 5,0 odsto. Očekivana inflacija privrednika za dve godine unapred zadržana je na nivou iz septembra i iznosila je 5,0 odsto dok su očekivanja za tri godine unapred povećana sa 5,0 odsto na 5,5 odsto u oktobarskoj anketi.

Kratkoročna i srednjoročna očekivanja stanovništva nalaze se na nivou od 10 odsto u oktobarskoj anketi. Inflaciona očekivanja stanovništva za godinu i tri godine unapred nepromenjena su u poslednjih nekoliko meseci, dok su očekivanja za dve godine unapred zabeležila rast sa osam odsto u septembru na 10 odsto u oktobru i na taj način su se vratila na nivo koji je beležen u prethodnim mesecima, navodi se u izveštaju.

(Tanjug)