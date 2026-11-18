RASPRAVA na Reditu otkrila je koliko Hrvati zarađuju bez fakultetske diplome, a među najzanimljivijim primerima su industrijski radnik sa platom od 5.100 evra i zaposleni u zanatstvu, ugostiteljstvu i tehnici sa primanjima od nekoliko hiljada evra mesečno.

Foto: Rui Vale de Sousa/Panthermedia/Profimedia

Da li je fakultetska diploma neophodna za dobro plaćen posao? Rasprava koja se povela na Reditu pokazala je da put do visokih primanja ne mora uvek da vodi kroz fakultetske klupe. Hrvati su podelili svoja zanimanja, radna iskustva i mesečne zarade, a među odgovorima posebno se izdvojio korisnik koji tvrdi da zarađuje oko 5.100 evra neto radeći u oblasti industrijske automatike, iako za taj posao nema odgovarajuću školsku diplomu.

U raspravi su se pojavili brojni primeri ljudi koji bez završenog fakulteta zarađuju od 1.700 do više od 5.000 evra mesečno. Među njima su zanatlije, radnici u industriji, kuvari, vozači, medicinski tehničari i preduzetnici, piše Dnevno.hr.

Bez fakulteta do 4.000 evra mesečno

Jedan od korisnika naveo je da je završio saobraćajnu školu, a da danas mesečno zarađuje oko 4.000 evra neto. Posebno je zanimljiv i njegov raspored rada, jer dve nedelje provodi na poslu, a naredne dve je slobodan.

- Završio sam saobraćajnu školu, zarađujem 4.000 evra neto mesečno. Radim dve nedelje, a zatim dve nedelje odmaram - napisao je.

Zanimljiv primer podelila je i bivša prodajna predstavnica u veleprodaji, koja je imala platu veću od 2.200 evra, ali je odlučila da promeni karijeru i otvori sopstveni fitnes studio. Kako je navela, danas joj nakon troškova ostaje približno isti iznos, ali uz znatno manje stresa.

Tapetar zarađuje do 2.400 evra, a nije završio školu za taj posao

Među zanimanjima koja su privukla pažnju našao se i tapetar koji mesečno zarađuje između 2.200 i 2.400 evra, iako se za taj posao nije školovao.

Kako je objasnio, prihvatio je poslovnu ponudu i vremenom se uklopio u posao. Posebno mu odgovaraju uslovi rada, jer radi oko 160 sati mesečno, vikendi su slobodni, a uz platu dobija i plaćen obrok, božićnicu i bonus za godišnji odmor.

Dobre prihode ostvaruju i radnici u ugostiteljstvu. Jedan korisnik koji je završio gimnaziju radi kao kuvar i trenutno zarađuje 1.800 evra. Od narednog meseca prelazi na poziciju zamenika šefa kuhinje, odnosno sous chefa, kada će njegova plata iznositi 2.200 evra.

Industrijska automatika donosi oko 5.100 evra neto

Najveću pažnju privukao je komentar korisnika koji radi u oblasti industrijske automatike i tvrdi da mesečno zarađuje oko 5.100 evra neto.

Njegov posao podrazumeva postavljanje kablova na gradilištima širom sveta, kao i montažu i demontažu industrijskih mašina.

- Industrijska automatika, oko 5.100 evra neto. Vučeš kablove po raznim gradilištima širom sveta, montiraš i demontiraš mašine. Nemam nikakvu školu za to - napisao je.

Sličnu zaradu ostvaruje i mehaničar koji radi u tunelu u Austriji. Njegov raspored podrazumeva dve nedelje rada, nakon kojih sledi dve nedelje kod kuće, a mesečna primanja prelaze 5.000 evra.

U Švajcarskoj plata od 5.000 franaka bez fakulteta

Jedan od učesnika rasprave podelio je i iskustvo rada u Švajcarskoj. Završio je srednju elektrotehničku školu, a zaposlen je u visokonaponskoj laboratoriji, gde ispituje kablove i druge visokonaponske komponente koje njegova kompanija proizvodi u Nemačkoj.

Njegova neto plata iznosi oko 5.000 švajcarskih franaka, a radi od ponedeljka do petka, nešto više od osam sati dnevno. Kako je naveo, 13. plata je standard u njegovoj kompaniji.

Bageristi, dizaličari i vatrogasci takođe imaju dobre zarade

U komentarima su se pojavili i primeri iz drugih zanimanja.

Radnik na bageru naveo je da mesečno zarađuje između 2.400 i 2.600 evra, uz petodnevnu radnu nedelju. Dizaličar na autodizalici, sa 20 godina iskustva i uključenim dnevnicama, ostvaruje oko 3.200 evra mesečno.

Vatrogasac koji radi kao vozač naveo je primanja između 1.700 i 1.900 evra, u zavisnosti od praznika, noćnih smena i rasporeda rada.

Jedna korisnica sa srednjom ekonomskom školom radi u državnoj firmi, gde prima oko 1.700 evra. Međutim, već 15 godina bavi se i kućnom radinošću, od koje ostvaruje dodatnih 1.000 do 1.500 evra mesečno.

Do 2.800 evra uz redovan posao i dodatnu zaradu

Neki korisnici objasnili su da do većih mesečnih prihoda dolaze kombinovanjem više poslova.

Jedan od njih ima sopstveni obrt, radi kao spoljni IT menadžer za jednu kompaniju, učestvuje u dodatnim projektima, a vikendom vozi taksi.

Sličan primer naveo je i medicinski tehničar, čija se osnovna plata kreće između 1.600 i 2.000 evra. Uz to vozi taksi, od čega mu nakon odbijanja troškova ostaje dodatnih 500 do 800 evra mesečno.

U komentarima se pominjala i dodatna zarada na različitim događajima, gde medicinski tehničari mogu da pružaju medicinsku pomoć. Prema jednom komentaru, takav jednodnevni angažman može da donese i do 300 evra.

Od prodavačice do koordinatorke: Napredovanje bez fakulteta i poznanstava

Posebno zanimljiva bila je priča korisnice koja je završila srednju školu za kuvara, ali danas radi administrativni posao u skladištu.

Karijeru je započela kao prodavačica, a zatim je menjala poslodavce i prelazila u kompanije koje su nudile bolje uslove. Kasnije se zaposlila u skladištu, gde je napredovala od skladištarke do kontrolorke, a potom i koordinatorke.

Tokom godina naučila je mnogo o organizaciji i upravljanju skladištem, što joj je omogućilo prelazak na kancelarijsku poziciju kada zbog problema sa leđima više nije mogla da obavlja fizički zahtevan posao.

Kako je istakla, za napredovanje joj nisu bili potrebni fakultet ni poznanstva, već rad, iskustvo i spremnost da uči.

Visoke plate bez fakulteta ipak imaju svoju cenu

Iako su pojedini komentari pokazali da je moguće ostvariti mesečnu zaradu veću od 4.000 ili 5.000 evra bez fakultetske diplome, iskustva korisnika otkrivaju i drugu stranu takvih poslova.

Rad na gradilištima širom sveta, rad u tunelima, smenski rasporedi, fizički zahtevni poslovi i odsustvo od kuće često su deo paketa koji prati visoku zaradu.

Pojedini korisnici do većih primanja dolaze i kombinovanjem dva ili tri posla, dok drugi ističu da su im iskustvo, usavršavanje i napredovanje kod poslodavca doneli bolje finansijske uslove.

Rasprava je tako pokazala da fakultetska diploma nije jedini put do dobre zarade, ali i da visoka primanja često zahtevaju specifična znanja, veliko iskustvo, odgovornost ili odricanja. Važno je i imati u vidu da su navedeni iznosi lična iskustva korisnika Reddita, a ne prosek plata u tim zanimanjima.

(BizPortal)