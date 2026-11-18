MINISTAR finanasija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da je srpska ekonomija i dalje stabilna, sa rastom od četiri odsto u trećem kvartalu, kao i da se novoj vlasti predaje državna kasa sa više od 500 milijardi dinara ili preko četiri milijarde evra na računu.

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- Meni je drago da svim građanima Srbije i vašim gledaocima iznesem nekoliko podataka koji na neki način prave presek između onoga što smo mi uradili i onoga što, da kažem, ostavljamo u amanet onima koji dolaze. Dakle, u ponedeljak smo imali naplatu PDV-a, polovina meseca je bila, 16. u mesecu, i imali smo veću naplatu domaćeg PDV-a nego što smo planirali, i to za 1,2 milijarde dinara. Dakle, ekonomija nam i dalje radi, uprkos haosu, uprkos neizvesnosti koja se, evo, dešava već tri nedelje nakon izbora - rekao je Mali gostujući na TV Tanjug.

On je istakao da je ekonomija i dalje stabilna i da je Srbija kao rezultat toga u trećem kvartalu ove godine imala rast BDP-a od četiri odsto.

- Dakle, u ovom trenutku, kada pogledate sve ostale zemlje Evropske unije, mi smo najbrže rastuća ekonomija u Evropi. Naredne godine, ako bi oni nastavili ekonomski program i ekonomsku politiku koju mi sprovodimo zajedno sa Ekspom i dalje bi Srbija bila najbrže rastuća ekonomija u Evropi. To je, dakle, prvi rezultat koji ostavljamo - naveo je Mali.

Istakao je da to što Srbija ima četiri odsto stopu rasta BDP-a u trećem kvartalu i što Srbija na računu trenutno ima više od četiri milijarde evra predstavlja, kako je rekao, domaći zadatak za one novu vlast u zemlji.

(Tanjug)