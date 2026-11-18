PLAĆANjE parkinga SMS porukom jednostavno je i brzo, ali čak i mala greška prilikom slanja može dovesti do dodatnih troškova. Pogrešno uneta registarska oznaka, izabrana zona ili istek vremena parkiranja mogu biti razlog zbog kojeg sistem ne evidentira uplatu, pa vozaču naknadno stigne dnevna parking karta.

Foto: Kaspars Volonts / Alamy / Profimedia

Ipak, nije svaka naplata opravdana. Ako je parking uredno plaćen, a obaveštenje o dugovanju je ipak stiglo, važno je proveriti potvrdu o uplati i podatke na izdatom dokumentu. Posebno je važno razlikovati dnevnu parking kartu od prekršajnog naloga, jer se prigovor ne podnosi uvek istoj instituciji.

Poslali ste SMS, ali to ne znači da je parking plaćen

Jedna od najčešćih grešaka vozača jeste pretpostavka da je parkiranje plaćeno čim pošalju SMS poruku.

Međutim, potrebno je sačekati povratnu poruku kojom sistem potvrđuje uspešno plaćanje. Ako potvrda nije stigla, ne treba računati da je transakcija završena.

Problem može nastati zbog nedovoljno sredstava na računu, tehničke greške, slanja poruke na pogrešan broj ili nepravilno unete registarske oznake.

Posebnu pažnju treba obratiti na slova i brojeve na registarskoj tablici. Čak i jedna pogrešno uneta oznaka može dovesti do toga da uplata bude evidentirana za drugo vozilo.

Zbog toga SMS potvrdu treba sačuvati sve dok traje plaćeni period parkiranja, a poželjno je sačuvati je i naknadno ako postoji mogućnost spora.

Dnevna parking karta nije isto što i saobraćajna kazna

Važno je razlikovati dnevnu ili posebnu parking kartu od prekršajnog naloga za nepropisno parkiranje.

Ako vozač nije platio parkiranje u zoni ili je prekoračio dozvoljeno vreme, nadležno parking preduzeće može izdati dnevnu parking kartu, u skladu sa lokalnim pravilima.

Međutim, ako je automobil ostavljen na trotoaru, pešačkom prelazu, zelenoj površini ili drugom mestu na kojem je parkiranje zabranjeno, može biti reč o saobraćajnom prekršaju.

U tom slučaju dokument može izdati nadležni organ, a postupak osporavanja razlikuje se od reklamacije parking karte.

Zato je prvi korak da se proveri ko je izdao dokument i šta tačno na njemu piše. Od toga zavisi kome se podnosi prigovor i koji rokovi važe.

Šta uraditi ako je parking plaćen, a ipak je stigla dnevna karta?

Ako vozač ima potvrdu o plaćanju, potrebno je uporediti sve podatke iz SMS poruke sa podacima navedenim na izdatoj karti.

Posebno treba proveriti:

Da li je registarska oznaka vozila pravilno uneta.

Da li je izabrana odgovarajuća parking zona.

Da li je uplata uspešno potvrđena povratnom SMS porukom.

Da li je plaćeni period obuhvatao vreme kada je kontrola evidentirala vozilo.

Da li se vreme i datum na potvrdi poklapaju sa podacima na dnevnoj karti.

Ako su svi podaci ispravni, a dnevna karta je ipak izdata, moguće je podneti reklamaciju parking preduzeću koje je izdalo dokument, piše Direktno.

Uz zahtev je korisno priložiti SMS potvrdu, podatke o vozilu i broj izdate parking karte.

Kako se podnosi reklamacija Parking servisu?

U Beogradu je za komunikaciju sa JKP „Parking servis“ dostupan elektronski šalter, preko kojeg građani mogu da podnose zahteve i reklamacije.

Postupak podrazumeva izbor odgovarajuće kategorije, popunjavanje kontakt-formulara i dostavljanje potrebnih podataka. Nakon verifikacije imejl adrese formira se predmet, a korisnik dobija broj pod kojim može da prati njegovo rešavanje.

Važno je napomenuti da se pravila i postupci mogu razlikovati u zavisnosti od grada i parking preduzeća koje je izdalo dokument.

Ako je reč o prekršajnom nalogu, postupak se vodi prema pravilima koja važe za tu vrstu dokumenta, a ne kroz običnu reklamaciju parking preduzeću.

Oprez: Lažne SMS poruke o neplaćenom parkingu

Vozači treba da obrate pažnju i na poruke u kojima se od njih traži da hitno izmire navodni dug za parking preko nepoznatog internet linka.

JKP „Parking servis“ u Beogradu upozoravao je građane na lažne SMS poruke u kojima se pošiljaoci predstavljaju kao ovo preduzeće i pokušavaju da navedu korisnike da uplate novac preko sumnjivih internet stranica.

Takve poruke mogu biti pokušaj krađe ličnih i bankarskih podataka.

Zbog toga ne treba otvarati nepoznate linkove niti unositi podatke platnih kartica na stranicama do kojih se dolazi preko sumnjivih poruka.

Najsigurnije je samostalno pristupiti zvaničnom sajtu parking preduzeća i tamo proveriti eventualno dugovanje.

Ne ignorišite parking kartu, čak i kada je izdata greškom

Ako vozač smatra da je dnevna parking karta neosnovano izdata, ignorisanje dokumenta nije dobro rešenje.

Potrebno je sačuvati dokaz o uplati, proveriti podatke i reagovati u roku koji važi za konkretan postupak.

Posebno treba voditi računa o tome da reklamacija parking preduzeću i prigovor na prekršajni nalog nisu isti postupci. Podnošenje reklamacije ne znači automatski da su zaustavljeni svi rokovi za plaćanje ili osporavanje prekršaja.

SMS potvrda, tačno vreme uplate i pravilno uneta registarska oznaka mogu biti ključni dokazi u slučaju spora.

Zato je prilikom svakog plaćanja parkinga važno sačekati potvrdu, proveriti podatke i sačuvati poruku koja potvrđuje da je usluga uspešno plaćena.

(BizPortal)