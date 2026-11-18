NARODNA banka Srbije oduzela je dozvolu za finansijski lizing društvu Alta Leasing i utvrdila da su ispunjeni uslovi za pokretanje likvidacije. Centralna banka je saopštila da korisnici lizinga treba da nastave da plaćaju rate na isti račun i u rokovima predviđenim ugovorom.

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Korisnici lizinga nastavljaju da uplaćuju rate na račun 105-0000003084086-19 kod AIK banke. Pri uplati treba da navedu postojeći poziv na broj ili broj ugovora o lizingu, navodi NBS.

Prava i obaveze iz ugovora zaključenih do dana upisa rešenja o oduzimanju dozvole ostaju na snazi. NBS navodi da kašnjenje u otplati, pod uslovima predviđenim ugovorom, može dovesti do raskida ugovora i dospeća svih preostalih obaveza.

Od dana upisa rešenja društvo više ne može da zaključuje nove ugovore o finansijskom lizingu.

Zašto je Alta lizing ostao bez dozvole

Izvršni odbor NBS doneo je odluku 17. novembra, nakon što je dozvola za rad oduzeta Alta banci, jedinom vlasniku društva Alta Leasing. Kako navodi centralna banka, Alta banka u stečaju više ne ispunjava zakonske uslove koji se odnose na finansijsko stanje i poslovnu reputaciju vlasnika davaoca lizinga.

Analiza NBS pokazala je da imovina društva premašuje njegove obaveze, čime su ispunjeni uslovi za pokretanje likvidacije. Do otvaranja postupka pred Privrednim sudom u Beogradu važi zabrana raspolaganja imovinom društva. Funkciju likvidacionog upravnika obavljaće Agencija za osiguranje depozita, kojoj će klijenti moći da se obrate za dodatne informacije nakon donošenja sudskog rešenja.

NBS je navela da Alta Leasing ne prima depozite građana i privrede i da odluka ne utiče na stabilnost finansijskog sistema Srbije.

(Blic Biznis)

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