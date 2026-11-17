NARODNA banka Srbije donela je odluku kojom se bankama privremeno omogućava da međusobno ustupaju gotov novac, uz prethodni prenos odgovarajućih sredstava sa računa jedne banke na račun druge. Nova pravila primenjivaće se do 26. februara 2027. godine, navodi se u odluci guvernera NBS od 13. novembra 2026. godine.

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Odlukom o dopunama Odluke o upravljanju tokovima gotovine uvodi se posebna mogućnost da jedna banka ustupi gotov novac drugoj banci, pod uslovima koje je propisala centralna banka.

Ova mogućnost ima privremeni karakter i predstavlja izuzetak od dosadašnjih pravila upravljanja tokovima gotovine.

Kako će banke međusobno ustupati gotovinu?

Prema novoj odluci, banka može da ustupi gotov novac drugoj banci samo ukoliko je banka koja prima gotovinu prethodno prenela odgovarajući iznos sredstava sa svog računa na račun banke koja joj novac ustupa.

To praktično znači da banka koja ima potrebu za fizičkom gotovinom najpre mora da obezbedi novčano pokriće u istom iznosu.

Na primer, ukoliko jednoj banci bude potrebno 100 miliona dinara u gotovini, ona će moći da preuzme taj iznos od druge banke, ali tek nakon što joj prethodno prenese 100 miliona dinara sa svog računa.

Na ovaj način omogućava se direktno ustupanje fizičkog novca između banaka, uz prethodno izvršen prenos sredstava.

Banke imaju obavezu da obaveste NBS

Nova odluka predviđa i obavezu izveštavanja Narodne banke Srbije o svakoj izvršenoj transakciji ove vrste.

Banka koja ustupa gotov novac dužna je da najkasnije narednog radnog dana dostavi NBS podatke o izvršenom ustupanju.

Foto: Z. Jovanović

Podaci se dostavljaju elektronskim putem, na posebnom obrascu koji je sastavni deo odluke.

Time centralna banka dobija informacije o ustupanju gotovine između banaka koje se obavlja na osnovu novouvedenog izuzetka.

Šta ova odluka znači za građane?

Nova pravila prvenstveno se odnose na poslovanje banaka i organizaciju tokova gotovine unutar bankarskog sistema.

Za građane to znači da se omogućava dodatni način na koji banke mogu da obezbede fizičku gotovinu kroz međusobnu saradnju.

Ovakva mogućnost može da doprinese fleksibilnijem upravljanju gotovinskim sredstvima, posebno u situacijama kada pojedine banke imaju veće potrebe za fizičkim novcem.

Međutim, važno je naglasiti da odluka ne uvodi ograničenja za građane u pogledu podizanja gotovine sa računa, niti menja pravila korišćenja bankomata.

Takođe, iz samog dokumenta ne proizlazi da postoji nestašica gotovine u bankarskom sistemu.

Do kada važe nova pravila?

Prema odluci guvernera Narodne banke Srbije, privremena mogućnost međusobnog ustupanja gotovine između banaka važi do 26. februara 2027. godine.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Dopune su donete na osnovu Zakona o Narodnoj banci Srbije, a sastavni deo dokumenta je i novi obrazac za dostavljanje podataka o izvršenom ustupanju gotovine.

(Blic Biznis)

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