Liga nacija: Postavio rekord, pa demoliran! Poznato ko ide u A Diviziju, komšije ubedljive! (VIDEO)
Kompletirano poslednje kolo.
Fudbalaska reprezentacija Švajcarske pobedila je večeras u Sent Galenu selekciju Škotske rezultatom 4:0 u utakmici poslednjeg, šestog kola grupe B1 Lige nacija.
Golove za Švajcarsku postigli su Luis Ferguson (autogol) u 22, Vinsli Boteli u 47, Alvin Sančes u 51. i Zeki Amdouni u 89. minutu.
Kapiten Škotske Endi Robertson postao je večeras sa 103 utakmice igrač sa najviše nastupa za nacionalni tim, čime je nadmašio legendarnog Kenija Dalgliša, koji je od 1971. do 1986. godine odigrao 102 utakmice za "suknjice".
U drugom meču šestog kola grupe B1 LN, Slovenija je u Skoplju savladala Severnu Makedoniju sa 3:0. Strelci za Sloveniju bili su Danijel Šturm u 29. i 90+1. i David Zec u 66. minutu.
Prvo mesto na tabeli grupe B1 Lige nacija osvojila je Švajcarska sa 16 bodova, Slovenija je druga sa 11, Škotska je sakupila sedam, dok je Severna Makedonija poslednja bez bodova.
Švajcarska je izborila plasman u A diviziju Lige nacija, dok će Slovenija igrati u baražu za plasman u A diviziju. S. Makedonija će igrati u baražu za ostanak u B diviziji Lige nacija.
Preporučujemo
Srbija igra sa deset igrača! Rade Bogdanović zagrmeo posle užasnog poluvremena u Volosu
16. 11. 2026. u 22:09 >> 22:09
NBA: Vembijeva dominacija na Zapadu, Adetokumbo najbolji na Istoku
16. 11. 2026. u 21:58
Mira Andrejeva se pridružila teniskim legendama!
16. 11. 2026. u 21:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!
Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler uputio je javno izvinjenje zbog gesta u Madridu kad je pokazao srednji prst navijačima i istakao da to ne odražava kakva je on osoba.
16. 11. 2026. u 15:44
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
Komentari (0)