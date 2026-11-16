Kompletirano poslednje kolo.

Michael Buholzer/Keystone via AP

Fudbalaska reprezentacija Švajcarske pobedila je večeras u Sent Galenu selekciju Škotske rezultatom 4:0 u utakmici poslednjeg, šestog kola grupe B1 Lige nacija.

Golove za Švajcarsku postigli su Luis Ferguson (autogol) u 22, Vinsli Boteli u 47, Alvin Sančes u 51. i Zeki Amdouni u 89. minutu.

Kapiten Škotske Endi Robertson postao je večeras sa 103 utakmice igrač sa najviše nastupa za nacionalni tim, čime je nadmašio legendarnog Kenija Dalgliša, koji je od 1971. do 1986. godine odigrao 102 utakmice za "suknjice".

Foto: Gian Ehrenzeller/Keystone via AP, File

U drugom meču šestog kola grupe B1 LN, Slovenija je u Skoplju savladala Severnu Makedoniju sa 3:0. Strelci za Sloveniju bili su Danijel Šturm u 29. i 90+1. i David Zec u 66. minutu.

Prvo mesto na tabeli grupe B1 Lige nacija osvojila je Švajcarska sa 16 bodova, Slovenija je druga sa 11, Škotska je sakupila sedam, dok je Severna Makedonija poslednja bez bodova.

Švajcarska je izborila plasman u A diviziju Lige nacija, dok će Slovenija igrati u baražu za plasman u A diviziju. S. Makedonija će igrati u baražu za ostanak u B diviziji Lige nacija.

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