Šest utakmica i šest poraza u Ligi nacija, bruka i sramota za srpski fudbal!

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Međutim priroda formata ovog takmičenja takva da “Orlovi” nisu ostali bez šansi da ostanu u A ligi. A o porazu Srbije od Grčke govorio je Rade Bogdanović, nekadašnji ofanzivac Atletiko Madrida i Verdera.

Grčka je u Volosu bila bolja od izabranika Veljka Paunovića 1:0 (0:0). Bio je to osmi uzastopni poraz fudbalske reprezentacije Srbije.

- Sve nam je jasno. Dobro je da je takav sistem pa da možeš da odeš u baraž… Dobro je svima. To je bezvezno takmičenje, tu se igrači umaraju i gube vreme pored silnih takmičenja koja imamo. Dođe do zasićenja, ali igraju ga svi, pa ga igramo i mi”, izjavio je Rade Bogdanović za RTS.

Onda je Bogdanović postao malo oštriji.

- Kako smo krenuli, tako smo i završili. Šest poraza. Crna zemljo, šta si dočekala. Ono što me najviše brine je to šta će da bude od marta meseca, kada krenu kvalifikacije za ono najbitnije – Evropsko prvenstvo. Da li ćemo ostati u Ligi nacija A ili nećemo – sada je najmanje bitno. Brine da naši reprezentativci koje nekad hvalimo reda radi, vizuelno deluju kao neki igrači koji igraju u ligi veterana beogradske lige. To treba stvarno reći”, poručio je Bogdanović.

Foto: RTS printskrin

- Prvo poluvreme smo igrali sa 10 igrača, u drugom je selektor Paunović izveo tog igrača, pa je uveo drugog i to je izgledalo da imamo 11 igrača. Ponekad je stvarno teško analizirati i izgledati normalno kada vitide kako izgledaju igrači koji su toliko plaćeni. To nema nikakvog smisla”, poručio je Bogdanović.

Potom je Bogdanović nastavio sa izlaganjem.

- Naravno da igranje za reprezentaciju podrazumeva srce. Ne mogu da kažem da igrači nemaju srce, ali je činjenica da mnogi ne pripadaju internacionalanom fudbalu i da nemaju kvalitet da igraju za reporezeztaciju Srbije. Nadam se da je selektor iz ovih šest poraza shvatio na koga može da računa, a na koga ne. Nismo imali Pavlovića, Kostića, jako bitne igrače. Čini mi se da je Jović igrač koji je sazreo, ali sve je to tanko za naša očekivanja i ono što smo ponekad znali da odigramo”, ispričao je Bogdanović.

Srbija u martu nastavlja takmičenje u Ligi nacija, a uprkos činjenici da je osvojila 0 bodova u šest kola, igraće baraž za opstanak u Ligi nacija A.