LIDER naprednjaka Miloš Vučević prokomentarisao je izjave Studentske liste koja najavljuje zatvaranje fabrike dronova i prekid trgovine oružjem sa Izraelom kao narušavanje koncepta odbrane, sigurnosti države i dobre geopolitičke odnose sa važnim svetskim silama.

Foto: Printskrin Instagram sns_srbija

- Apsolutno nisam iznenađen. Oni ne žele jaku vojsku, oni su odmah najavili da će odustati od vraćanja vojnog roka od 75 dana. Narušavaju nam koncept odbrane, narušavaju sigurnost države, ugrožavaju dobre geopolitičke odnose sa važnim silama, jer Izrael je jedan od lidera u svetu po pitanju vojnog naoružanja i vojne opreme. Ali nemojte smetnuti sa uma, Izrael ima i veliki geopolitički uticaj. Mislim da su rekli da ni sa Narodnom Republikom Kinom, velesilom, ne žele da sarađuju. Ne zvuče mi kao dobri dani za Vojsku Srbije, Ministarstvo odbrane i svakako mi to ne zvuči dobro u kontekstu i bezbednosti Republike Srbije - rekao je Vučević.

(Dnevnik)

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