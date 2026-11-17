Luton na svom stadionu „Kenilvort roud“ dočekuje Piterboro junajted u utakmici Liga trofeja

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Prednost domaćeg terena jedan je od glavnih argumenata za igru na keca u meču luton - Piterboro. Luton na svom stadionu „Kenilvort roud“ dočekuje Piterboro junajted u utakmici u kojoj domaćin ima dobru priliku da osvoji sva tri boda

Luton je klub koji je donedavno igrao u Premijer ligi, ali taj status sam po sebi ne garantuje uspeh protiv rivala iz Lige jedan. Za pobedu će biti potrebni strpljenje, disciplina i konkretnija igra u završnici napada.

Domaćin u ovaj susret EFL trofeja ulazi u znatno boljoj formi. Na poslednjih pet utakmica u svim takmičenjima Luton je zabeležio četiri pobede i remi, dok Piterboro u istom periodu ima četiri poraza i jedan nerešen rezultat. Posebno je upečatljiv poslednji nastup gostiju, kada ih je Reding deklasirao sa 5:0 u FA kupu.

Ekipe su se sastale 31. oktobra u prvenstvu, kada je Luton slavio u gostima sa 2:0. Sada će imati priliku da ponovi uspeh pred svojim navijačima. Obe ekipe već su obezbedile prolaz u nokaut fazu EFL trofeja, ali pobednik grupe dobija prednost domaćeg terena u narednoj rundi. Iako se očekuju promene u sastavima, bolja forma i nedavni međusobni rezultat daju prednost Lutonu.

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