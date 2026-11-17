Bio je u komi od avgusta

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Irski profesionalni bokser Li Rivs preminuo je u 31. godini, tri i po meseca nakon što je zadobio tešku povredu mozga tokom meča u Dablinu. Mladi sportista izgubio je najvažniju životnu borbu nakon komplikacija izazvanih teškom infekcijom.

Rivs je 1. avgusta u dvorani „3Arena“ u Dablinu odmerio snage sa sunarodnikom Gerijem Kulijem u borbi za superlaku kategoriju. Meč je završen u desetoj rundi, kada je Rivs dva puta završio na podu, nakon čega je sudija odlučio da prekine borbu.

Odmah mu je ukazana pomoć, a iz ringa je iznet na nosilima. Hitno je prebačen u bolnicu „Bomont“, gde je podvrgnut operaciji mozga, nakon čega je uveden u medicinski indukovanu komu.

Njegova borba za oporavak trajala je mesecima. U oktobru je prebačen u Univerzitetsku bolnicu u Limeriku, kako bi bio bliže porodici, ali se njegovo zdravstveno stanje tokom proteklog vikenda naglo pogoršalo zbog ozbiljne infekcije. Preminuo je u ponedeljak uveče, okružen najbližima.

Vest o njegovoj smrti potresla je Irsku, a od njega su se oprostili brojni prijatelji, kolege i ljudi iz sveta boksa.

Njegov nekadašnji trener i blizak prijatelj Džonatan O'Brajen mesecima je obaveštavao javnost o njegovom zdravstvenom stanju, a pokrenuo je i humanitarnu akciju za pomoć u troškovima lečenja. Prikupljeno je više od 126.000 evra.

- Zbogom, sine. Mirno spavaj. Borio si se tako snažno do samog kraja - napisao je O'Brajen u emotivnoj poruci.

Rivs je tokom profesionalne karijere ostvario 16 pobeda, od čega 11 nokautom, uz dva poraza. Bio je i petostruki nacionalni amaterski šampion, a 2022. godine osvojio je NABF titulu.

Ipak, nije bio poznat samo po rezultatima u ringu. Služio je u irskim oružanim snagama, pojavio se i u britanskom rijaliti programu „Survivor“, a posebno se isticao humanitarnim radom i zalaganjem za podizanje svesti o mentalnom zdravlju.