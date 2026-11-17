TRAGEDIJA: Borac (31) umro posle tri i po meseca borbe za život
Bio je u komi od avgusta
Irski profesionalni bokser Li Rivs preminuo je u 31. godini, tri i po meseca nakon što je zadobio tešku povredu mozga tokom meča u Dablinu. Mladi sportista izgubio je najvažniju životnu borbu nakon komplikacija izazvanih teškom infekcijom.
Rivs je 1. avgusta u dvorani „3Arena“ u Dablinu odmerio snage sa sunarodnikom Gerijem Kulijem u borbi za superlaku kategoriju. Meč je završen u desetoj rundi, kada je Rivs dva puta završio na podu, nakon čega je sudija odlučio da prekine borbu.
Odmah mu je ukazana pomoć, a iz ringa je iznet na nosilima. Hitno je prebačen u bolnicu „Bomont“, gde je podvrgnut operaciji mozga, nakon čega je uveden u medicinski indukovanu komu.
Njegova borba za oporavak trajala je mesecima. U oktobru je prebačen u Univerzitetsku bolnicu u Limeriku, kako bi bio bliže porodici, ali se njegovo zdravstveno stanje tokom proteklog vikenda naglo pogoršalo zbog ozbiljne infekcije. Preminuo je u ponedeljak uveče, okružen najbližima.
Vest o njegovoj smrti potresla je Irsku, a od njega su se oprostili brojni prijatelji, kolege i ljudi iz sveta boksa.
Njegov nekadašnji trener i blizak prijatelj Džonatan O'Brajen mesecima je obaveštavao javnost o njegovom zdravstvenom stanju, a pokrenuo je i humanitarnu akciju za pomoć u troškovima lečenja. Prikupljeno je više od 126.000 evra.
- Zbogom, sine. Mirno spavaj. Borio si se tako snažno do samog kraja - napisao je O'Brajen u emotivnoj poruci.
Rivs je tokom profesionalne karijere ostvario 16 pobeda, od čega 11 nokautom, uz dva poraza. Bio je i petostruki nacionalni amaterski šampion, a 2022. godine osvojio je NABF titulu.
Ipak, nije bio poznat samo po rezultatima u ringu. Služio je u irskim oružanim snagama, pojavio se i u britanskom rijaliti programu „Survivor“, a posebno se isticao humanitarnim radom i zalaganjem za podizanje svesti o mentalnom zdravlju.
Preporučujemo
Barselona pred Zvezdu dovodi NBA pojačanje
17. 11. 2026. u 08:30
Nezapamćena sramota! Ovo je najcrnja godina u istoriji srpskog fudbala!
17. 11. 2026. u 08:15
Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Partizan - Valensija
17. 11. 2026. u 07:30
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!
Košarkaš Crvene zvezde Džared Batler uputio je javno izvinjenje zbog gesta u Madridu kad je pokazao srednji prst navijačima i istakao da to ne odražava kakva je on osoba.
16. 11. 2026. u 15:44
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Tuga! Preminuo legendarni fudbaler i reprezentativac Makedonije
Vladimir Sekulovski, bivši fudbalski reprezentativac Makedonije i član klubova Vardar, Teteks, Sloga Jugomagnat i Rabotnički, preminuo je u 46. godini, ostavljajući dubok trag u makedonskom fudbalu.
16. 11. 2026. u 21:06
Komentari (0)