Fudbalska reprezentacija Srbije proživljava najcrnju godinu u svojoj istoriji, a novi šamar usledio je u ponedeljak nakon sramotnog poraza od Grčke rezultatom 1:0.

FOTO: Tanjug/AP/Giannis Papanikos

Ovim debaklom "Orlovi" su upisali nestvarnih devet poraza na svega deset utakmica u 2026. godini, čime su zvanično postali najgori tim Starog kontinenta rame uz rame sa San Marinom, ekipom zakucanom za samo dno FIFA rang-liste.

Dok iza Srbije sa po osam neuspeha ostaju Hrvatska, Češka i Turska, te selekcije su barem igrale na Svetskom prvenstvu i odigrale znatno više mečeva, što ovaj krah čini još poraznijim.

Potpuni brodolom i direktno ispadanje u niži rang izbegnuti su samo pukom srećom i lošijom gol-razlikom Turske i Češke, pa će se Srbija za goli opstanak u Ligi nacija boriti kroz baraž protiv rivala kao što su Bosna i Hercegovina ili Slovenija.