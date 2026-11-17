Nezapamćena sramota! Ovo je najcrnja godina u istoriji srpskog fudbala!
Fudbalska reprezentacija Srbije proživljava najcrnju godinu u svojoj istoriji, a novi šamar usledio je u ponedeljak nakon sramotnog poraza od Grčke rezultatom 1:0.
Ovim debaklom "Orlovi" su upisali nestvarnih devet poraza na svega deset utakmica u 2026. godini, čime su zvanično postali najgori tim Starog kontinenta rame uz rame sa San Marinom, ekipom zakucanom za samo dno FIFA rang-liste.
Dok iza Srbije sa po osam neuspeha ostaju Hrvatska, Češka i Turska, te selekcije su barem igrale na Svetskom prvenstvu i odigrale znatno više mečeva, što ovaj krah čini još poraznijim.
Potpuni brodolom i direktno ispadanje u niži rang izbegnuti su samo pukom srećom i lošijom gol-razlikom Turske i Češke, pa će se Srbija za goli opstanak u Ligi nacija boriti kroz baraž protiv rivala kao što su Bosna i Hercegovina ili Slovenija.
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