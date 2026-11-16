Svet

BRISEL SPREMIO FORMAT "E5 + EU": Ursula fon der Lajen otkrila ko će predstavljati Evropu na pregovorima sa Rusijom

Д.К.

16. 11. 2026. u 14:14

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EVROPA planira da učestvuje u pregovorima o rešavanju ukrajinskog sukoba u formatu "Evropska odbrambena grupa pet (E5) plus EU", izjavila je sinoć predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nakon razgovora sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom.

БРИСЕЛ СПРЕМИО ФОРМАТ Е5 + ЕУ: Урсула фон дер Лајен открила ко ће представљати Европу на преговорима са Русијом

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

- Večeras smo Aleksandar Stub i ja razgovarali o mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Evropa će aktivno učestvovati u ovom procesu u okviru formata E5 + EU - objavila je Ursula fon der Lajen na svom nalogu na društvenoj mreži X.

Ona je istakla da će, u međuvremenu, obezbediti maksimalnu podršku Ukrajini i vršiti maksimalan pritisak na Rusiju.

Fon der Lajen je napisala i da je zahvalna Finskoj na njenim "neumornim naporima da se okonča ovaj brutalni rat".

- Takođe smo razgovarali o proširenju, u susret sutrašnjem Forumu EU o proširenju. Saglasni smo da će veća i snažnija Unija stvoriti prosperitetniju i nezavisniju Evropu - navela je sinoć predsednica Evropske komisije.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta prethodno je izjavio da će Evropa poslati tim diplomata, koji čine predstavnici Evropske unije i pet pojedinačnih država, na sledeću rundu pregovora o Ukrajini.

Kako je precizirao, Evropu će predstavljati zvaničnici Evropske unije kao i pet zemalja "Koalicije voljnih", koju čine Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija i Poljska.

(Tanjug)

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