BRISEL SPREMIO FORMAT "E5 + EU": Ursula fon der Lajen otkrila ko će predstavljati Evropu na pregovorima sa Rusijom

EVROPA planira da učestvuje u pregovorima o rešavanju ukrajinskog sukoba u formatu "Evropska odbrambena grupa pet (E5) plus EU", izjavila je sinoć predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nakon razgovora sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Virginia Mayo

- Večeras smo Aleksandar Stub i ja razgovarali o mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Evropa će aktivno učestvovati u ovom procesu u okviru formata E5 + EU - objavila je Ursula fon der Lajen na svom nalogu na društvenoj mreži X.

Ona je istakla da će, u međuvremenu, obezbediti maksimalnu podršku Ukrajini i vršiti maksimalan pritisak na Rusiju.

Tonight, @alexstubb and I discussed the peace talks between Ukraine and Russia. Europe will closely engage in this process through the E5 + EU format. In the meantime, we'll ensure maximum support for Ukraine and maximum pressure on Russia. I'm thankful for Finland's tireless efforts in ending this brutal war. We also talked about Enlargement ahead of our EU Enlargement Forum tomorrow. We agreed that a larger and stronger Union will create a more prosperous and independent Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 15, 2026

Fon der Lajen je napisala i da je zahvalna Finskoj na njenim "neumornim naporima da se okonča ovaj brutalni rat".

- Takođe smo razgovarali o proširenju, u susret sutrašnjem Forumu EU o proširenju. Saglasni smo da će veća i snažnija Unija stvoriti prosperitetniju i nezavisniju Evropu - navela je sinoć predsednica Evropske komisije.

Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta prethodno je izjavio da će Evropa poslati tim diplomata, koji čine predstavnici Evropske unije i pet pojedinačnih država, na sledeću rundu pregovora o Ukrajini.

Kako je precizirao, Evropu će predstavljati zvaničnici Evropske unije kao i pet zemalja "Koalicije voljnih", koju čine Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija i Poljska.

(Tanjug)

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