BRISEL SPREMIO FORMAT "E5 + EU": Ursula fon der Lajen otkrila ko će predstavljati Evropu na pregovorima sa Rusijom
EVROPA planira da učestvuje u pregovorima o rešavanju ukrajinskog sukoba u formatu "Evropska odbrambena grupa pet (E5) plus EU", izjavila je sinoć predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nakon razgovora sa finskim predsednikom Aleksandrom Stubom.
- Večeras smo Aleksandar Stub i ja razgovarali o mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije. Evropa će aktivno učestvovati u ovom procesu u okviru formata E5 + EU - objavila je Ursula fon der Lajen na svom nalogu na društvenoj mreži X.
Ona je istakla da će, u međuvremenu, obezbediti maksimalnu podršku Ukrajini i vršiti maksimalan pritisak na Rusiju.
Fon der Lajen je napisala i da je zahvalna Finskoj na njenim "neumornim naporima da se okonča ovaj brutalni rat".
- Takođe smo razgovarali o proširenju, u susret sutrašnjem Forumu EU o proširenju. Saglasni smo da će veća i snažnija Unija stvoriti prosperitetniju i nezavisniju Evropu - navela je sinoć predsednica Evropske komisije.
Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta prethodno je izjavio da će Evropa poslati tim diplomata, koji čine predstavnici Evropske unije i pet pojedinačnih država, na sledeću rundu pregovora o Ukrajini.
Kako je precizirao, Evropu će predstavljati zvaničnici Evropske unije kao i pet zemalja "Koalicije voljnih", koju čine Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija i Poljska.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO
Preporučujemo
EVROPSKI POSLANIK RAZNEO KAJU KALAS: Potpuno je nekompetentna da pregovara sa Rusijom!
12. 11. 2026. u 10:27
Fon der Lajen podržala Tursku, iz EU je kritikuju
11. 11. 2026. u 21:22
URSULA ZAKUKALA ZBOG CRNOG MORA: Ugrožena je bezbednost cele Evrope!
10. 11. 2026. u 14:56
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)