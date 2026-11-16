OBAVEŠTENJE VODOVODA: Delovi Barajeva sutra bez vode čak 14 sati
ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Barajevo sutra od 8 do 22 sata doći će do prestanka vodosnabdevanja u pojedinim delovima ove opštine, saopšteno je iz JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija".
U pomenutom periodu bez vode će biti potrošači u naseljima Gaj, Ravni gaj, Boždarevac, Lisović, Beljina, Arnajevo i Rožanci, kao i ulicama Svetosavskoj, Lazara Jankovića, Milosava Ivkovića, Miodraga Vukovića i Srednjokrajskoj.
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđene su auto-cisterne.
Iz "Vodovoda" apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Za dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatan broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011, a obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.
(Tanjug)
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