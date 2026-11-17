Grčka ponovo savladala naš nacionalni tim.

FOTO: Tanjug/AP/Giannis Papanikos

Posle pobede na Marakani od 2:1, "Heleni" su i u Volosu uzeli meru izabranicima Veljka Paunovića. Domaćin je slavio 1:0, ali nije prošao u četvrtfinale A Lige nacija.

Ipak, srpski stručnjak na klupi grčkog tima, Ivan Jovanović imao je razloga za zadovoljstvo po završetku duela, iako je njegova ekipa završila tek na trećeme mestu:

- Sigurno da imamo, jer mislim da smo, što se tiče konačnog plasmana, nadmašili sva očekivanja koja smo mogli da imamo. Krenuli smo sa ciljevima koji su bili i neposredni i logični, a to je pre svega da obezbedimo treće mesto koje će našem fudbalu doneti mnogo bolju poziciju na žrebu, kako bismo bili u prvom šeširu - rekao je Jovanović i dodao:

- Drugo, želeli smo, ako možemo, da ostanemo u ovoj diviziji, što je možda na početku delovalo teško, bilo kroz sam tok utakmica, bilo kroz baraž, jer smo na taj način protiv Škotske i uspeli da uđemo u prvu diviziju.

Nastavio je Srbin u istom tonu:

- Naravno, imali smo priliku i da se borimo za plasman u četvrtfinale. Nismo uspeli zbog utakmice koju smo odigrali pre tri dana u Holandiji, odnosno zbog gol-razlike. Ipak, moj opšti utisak je da smo odigrali veoma dobar turnir i da su igrači na svim ovim utakmicama prevazišli sopstvene mogućnosti kako bismo ostvarili veoma dobar plasman i na kraju obezbedili opstanak, jer verujem da će naredna Liga nacija biti nešto lakša nego što je bila ova, u kojoj smo morali da se suočimo sa izuzetno jakim reprezentacijama.

- Ovo je naše prvo učešće u ovom rangu, tako da smo prvi put osetili sjaj ove prve divizije i kvalitet protivnika protiv kojih smo igrali. To su ogromna iskustva, posebno za nas i za igrače, a naročito za mlade igrače, na jednom veoma visokom nivou fudbala. Logično je da će nam ta iskustva pomoći i ubuduće, u daljem razvoju nacionalnog tima.

Posle debakla od Holandije (0:7), grčki selektor se našao na udaru kritika, a pojedinci su čak tražili njegovu ostavku.

- Da vam kažem, sve reakcije u poslednja tri dana bile su potpuno prirodne i u njima nema ničeg nerazumnog. A što se tiče moje pozicije, pozicije selektora reprezentacije, sasvim je prirodno da za izdanje koje je ekipa imala u Holandiji najveću odgovornost snosi selektor. Bilo je očigledno da način igre, naša reakcija na utakmici i razvoj rezultata idu na moj teret. I to nije samo fraza, uopšte nije fraza, to je ono što zaista osećam. Dakle, sve ostale primedbe, ili bilo šta što se može čuti ili napisati, potpuno su prirodne i prihvatam ih kao logičnu posledicu jednog veoma lošeg dana.

- E sada, da li ćemo to imati u vidu? Pa naravno da hoćemo, nosićemo to sa sobom, i nosićemo ga još dugo. Međutim, tu je i druga strana, znate, ovo se verovatno ne bi desilo da nismo u prvoj diviziji, gde možete videti reprezentacije koje čine sam vrh evropskog fudbala. I kada one igraju međusobno, kao prekjuče na primer Španija i Engleska, ili danas Nemačka i Holandija, ili Hrvatska i Engleska... To nije izgovor, ali to je nivo na kojem mi, da bismo mogli nečemu da se nadamo u ovakvoj grupi, moramo na svakoj utakmici da prevaziđemo sopstvene granice, a i da protivnik ne bude na svom vrhuncu. To važi za veliki broj ekipa iz prve divizije.

- Naše učešće ovde je prvo. Grčka je do 2024. godine bila u trećoj diviziji. Za nas su ove utakmice izazov, nose određene rizike, što je i logično, to su reprezentacije sa najboljim igračima tih zemalja, a mi smo prvi put sa njima u jednom mini-prvenstvu. Ipak, verujem da je sasvim prirodno što će nivo ovakvih utakmica pomoći našoj reprezentaciji da napreduje.

FOTO: Tanjug/AP/Giannis Papanikos

Pričao je o ogromnom interesovanju nacije za reprezentaciju.

- Drugo, ono što i sami možete da primetite jeste da je interesovanje javnosti za reprezentaciju u poslednje vreme ogromno, bez obzira na to što navijači mogu biti nezadovoljni, i to s pravom nezadovoljni. Ako smo nešto dobro uradili, to je da su već oko dve godine, na kom god stadionu da igramo, gotovo sve utakmice rasprodate. To je nešto neverovatno, i upravo se zbog toga divim svojim igračima, moramo svi da damo i više od maksimuma kako bismo odgovorili očekivanjima koja smo sami stvorili. A naravno, snosićemo i posledice eventualnih neuspeha.

- Ono što me zadovoljava, pošto smo svi profesionalci, jeste upravo to da je interesovanje za reprezentaciju, posle dosta godina, ponovo na visokom nivou. Sasvim je prirodno i opravdano da usledi reakcija posle utakmice kakva je bila ona sa Holandijom, i moramo da snosimo posledice izdanja koje smo imali pre tri dana.

Na konferenciji se javio i srpski novinar, koji je zamolio Jovanovića da prokomentariše učinak reprezentacije Srbije, koja je grupnu fazu završila bez bodova. Selektor Grčke imao je reči podrške za "orlove".

- Vidite, i dalje stojim iza onoga što sam rekao juče. Smatram da imamo dobru reprezentaciju, ali se ona nalazi u periodu tranzicije, sa pogledom ka budućnosti. Imamo prilično dobrih igrača, imamo i igrače sa ozbiljnim iskustvom, i mislim da Srbija nije zaslužila ovakav rezultat u ovoj našoj grupi. Smatram da je na svim utakmicama, u većem delu tih mečeva, imala svoje šanse i da je mogla da ostvari bolje rezultate. Treba razumeti da u krajnjem slučaju nije lako ni igračima kada izostanu konkretni rezultati. Ni današnja utakmica nije bila na nekom visokom nivou, ali je bila teška za reprezentaciju Srbije, imala je i danas svoj cilj u ovom meču, da pokuša da se izbori kroz baraž, i nadam se da će uspeti da ostane u ovoj prvoj diviziji i u narednoj Ligi nacija, jer igranje u prvoj grupi može mnogo da pomogne ekipi, a ovo je svakako bilo vredno iskustvo.

Na kraju konferencije se osvrnuo na podršku navijača na stadionu Pantesaliko u Volosu, gradu za koji ga vezuju i počeci trenerske karijere.

- Već sam naglasio malopre, u odgovoru na prethodno pitanje, mislim da je najveće zadovoljstvo za sve nas prisustvo publike na svim utakmicama. Nismo imali nikakvu sumnju da će stadion u Volosu biti pun. I sam sam vezan za ovaj grad jer sam trenersku karijeru počeo u Niki Volosu, i nisam uopšte sumnjao da će ovaj stadion biti mali, da je bio veći, imali bismo i mnogo više ljudi. Mislim da su moji igrači to zasluženo izborili. A interesovanje javnosti... Ono ponekad može biti negativno, ponekad pozitivno, ali to što je ljudima ponovo stalo do reprezentacije jeste, po mom mišljenju, ogromno dostignuće posle prilično godina. - zaključio je Ivan Jovanović, selektor Grčke.

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