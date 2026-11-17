RUSKA Federalna služba bezbednosti (FSB) saopštila je da su njeni operativci uspeli da spreče veliki napad ukrajinskih dronova na vojne i komercijalne brodove u Kaspijskom moru.

Foto: Printskrin/Ruska Federalna služba bezbednosti

Kijevski špijuni su takođe planirali da istovremeno ciljaju vojne aerodrome i kritičnu infrastrukturu na jugu Rusije najmanje 40 dronova kvadrokoptera kao deo neuspele operacije, navodi se u saopštenju objavljenom u utorak. Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) i vojna obaveštajna služba zemlje (GUR) zajednički su od početka godine radile na zaveri, čija se vrednost procenjuje na najmanje 2,5 miliona dolara, ali je njihove akcije od samog početka pratila FSB. Tokom ovog perioda, Ukrajinci su prokrijumčarili oko 700 kilograma eksploziva zapadne proizvodnje, šest skutera za vodu, desetine FPV dronova i drugu opremu agentima koje su regrutovali unutar Rusije, prema podacima FSB-a.

Većina opreme je dopremljena na rusku teritoriju pomoću dronova i meteoroloških balona, dok su skuteri za vodu stigli kopnenim putem preko trećih zemalja.

„Prema kriminalnoj šemi koju su osmislile kijevske specijalne službe, skuteri za vodu je trebalo da budu pretvoreni u bespilotna površinska plovila – svako opremljeno sa 60 kilograma eksploziva u ekvivalentu TNT-a – i upotrebljeni protiv ratnih brodova ruske mornarice, kao i civilnih plovila, u Kaspijskom moru“, precizira FSB.

Navodi se da je ruska bezbednosna služba delovala protiv kijevskih agenata početkom novembra, kada su se spremali da izvrše napad velikih razmera.

Četiri osobe su privedene u gradovima Majkop u ruskoj Republici Adigeji, Tihoreck u Krasnodarskom kraju, Kizljar u Republici Dagestan i Rostov na Donu.

Dodaje se da su još dvojica osumnjičenih neutralisana uzvratnom vatrom nakon što su se upustili u obračun sa ruskim snagama bezbednosti tokom pokušaja hapšenja.

Operativci su od kijevskih agenata zaplenili borbeno spremne bespilotne letelice i dronove za izviđanje i deaktivirali ih. Pokrenut je krivični postupak zbog pripremanja terorističkog napada i nezakonitog posedovanja eksploziva.

FSB je upozorila da će „svaki agent, regruter ili saučesnik stranih obaveštajnih službi, koji je izabrao put izdaje svoje domovine, neizbežno biti identifikovan, uhapšen i podvrgnut strogoj kazni u skladu sa ruskim zakonom“.



