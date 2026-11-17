KURSNA LISTA: Dinar prema evru slabiji za 0,2 odsto
Zvanični srednji kurs dinara prema evru iznosiće, u utorak, 117,6123 dinara za jedan evro, što predstavlja neznatnu promenu vrednosti domaće valute u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije.
Prema zvaničnoj kursnoj listi, kupovni kurs evra sutra će iznositi 117,2595 dinara, dok će prodajni biti 117,9651 dinara.
U poređenju sa prethodnim periodom, dinar je prema evru slabiji za 0,2 odsto nego pre mesec dana, za 0,4 odsto na godišnjem nivou, kao i za 0,3 odsto u odnosu na početak godine.
Kada je reč o američkoj valuti, indikativni kurs dinara prema dolaru danas je oslabio za 0,1 odsto i iznosi 106,8135 dinara za jedan dolar.
Kupovni kurs dolara na današnjoj listi iznosi 106,4931 dinar, dok je prodajni 107,1339 dinara.
Na mesečnom nivou dinar je prema dolaru slabiji za 2,1 odsto, na godišnjem za 5,4 odsto, dok je od početka godine oslabio za ukupno 6,5 odsto.
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