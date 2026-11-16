Paunović otkrio šta mu je pokazala Liga nacija! Selektor Srbije izneo dijagnozu stanja u reprezentaciji
Šest poraza Srbije u isto toliko utakmica.
Zavšrena je Liga nacija za Srbiju. Čini se da je dobro što je tako. "Orlovi" su u poslednjem 6. kolu izgubili od Grčke u Volosu sa 1:0.
Jedini pogodak na meču postigao je Jorgos Masuras u 69. minutu. Srbija je bila inferiorna ceo meč, igrala prilično statično, bezidejno, defanzivno, bez gotovo ijedne prave prilike za gol.
Na kraju, "orlovi" su A diviziju Lige nacija okončali bez osvojenog boda, uz gol razliku 4:12. Pošto smo "tek" treća najgora ekipa u celoj A diviziji (imamo bolju gol razliku od Turske i Češke), Srbiju u martu naredne godine očekuje baraž za opstanak u najjačoj ligi.
Posle meča javnosti se obratio selektor Veljko Paunović.
- Generalno, mentalitet nam je bio dobar. Bili smo dobro organizovani do primljenog gola. U odbrambenim zadacima smo bili dobri. Nedostajala nam je igra u protivničkom šesnaestercu i kreacije da bismo im ugrozili gol. Na kraju smo izgubili negativnim ishodom i primljenim golom u našem šesnaestercu. Iako ima dobrih stvari i momci su dali sve od sebe, na tome možemo da gradimo, ali svakako moramo da popravljamo igru i učinak - rekao je Paunović.
Koliko je selektor dobio informacija u ovih šest utakmica?
- Puno informacija, sve su važne. Pred sobom imam dobru dijagnozu za ovakvu grupu gde nismo još spremni da ostvarimo zahtevima, višestrukim u različitim aspektima. Momci koji će doći na proleće mogu da doprinesu i boljim rezultatima reprezentacije.
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