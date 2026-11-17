KONSTITUTIVNA sednica novog saziva Skupštine Srbije biće održana danas, a na njoj treba da budu potvrđeni mandati poslanika i izabrano skupštinsko rukovodstvo. Sednica je sazvana za 10 časova.

FOTO TANJUG/NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE/ MILOŠ MIŠKOV/ bs

Na dnevnom redu je šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

U skladu sa Poslovnikom, sednicu je sazvala predsednica dosadašnjeg saziva Skupštine Ana Brnabić, a do izbora novog predsednika Narodne skupštine sednicom će predsedavati najstariji poslanik, profesor Stojan Radenović.

Sednica će početi potvrđivanjem mandata narodnih poslanika.

U petak su u Domu Narodne skupštine održane konsultacije, kojima su prisustvovali predstavnici Studentske liste, zatim liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija" i predstavnici manjinskih lista.

Na konsultacijama nije postignut dogovor o broju potpredsedničkih mesta i predsednicima radnih tela. Studentska lista je posle konsultacija objavila saopštenje u kojem je navela da će predsednik Skupštine, broj potpredsednika i njihova imena biti izglasani većinom na sednici, kao i da su se predstavnici svih lista složili da glasanje bude javno.

Takođe su naveli da će javnost biti blagovremeno obaveštena o mogućnosti prepuštanja određenog broja potpredsedničkih mesta ostalim poslaničkim grupama. Kandidat za poslanika sa Studentske liste Aleksandra Štimac izjavila je u ponedeljak da će ta lista predloge za predsednika i potpredsednike Skupštine predati danas, nakon verifikacije mandata i polaganja zakletve poslanika.

Kada je reč o formiranju komisije za verifikaciju mandata, predstavnici Studentske liste izneli su stav da je potrebno da se proces završi maksimalno brzo i efikasno.

Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić izjavio je da je izabran za šefa poslaničke grupe te liste i naveo da će oni predložiti Stojana Radenovića za predsednika parlamenta.

Predstavnici liste "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija", Milenko Jovanov i Ana Brnabić su posle konsultacija u petak održali konferenciju za novinare na kojoj su naveli da se posle prvog razgovora videlo da će prava opozicije u Skupštini biti smanjivana i da će biti prekinute najbolje parlamentarne i demokratske prakse.

Brnabićeva je rekla da predstavnici Studentske liste na konsultacijama nisu pitali predstavnike liste "Ujedinjena Srbija" ni predstavnike manjinskih lista da li žele da vode određene skupštinske odbore, kao i da predstavnike SNS-a na sastanku u Skupštini niko nije pitao za mišljenje koliko im je potrebno potpredsedničkih mesta, s obzirom na to da su osvojili više od 1,7 miliona glasova.

Odlukom generalnog sekretara Narodne skupštine, studentima je odbijeno prisustvo konstitutivnoj sednici sa galerije Velike sale, saopštili su na Iksu. Kako su rekli, to ih neće sprečiti da budu ispred Skupštine, pa su pozvali na okupljanje građane na okupljanje.

I NOVI SAZIV ZAKONODAVNOG TELA OKUPIĆE MNOGE JAVNE LIČNOSTI IZ SVETA SPORTA, KULTURE, NAUKE NOVI saziv Narodne skupštine okupiće mnoge javne ličnosti iz sveta sporta, kulture i nauke. Sa pobedničke "Studentske liste" u poslaničke klupe ulaze nekadašnji košarkaš Dejan Bodiroga, muzičar Feđa Dimović iz grupe "Beogradski sindikat", glumci Tihomir Stanić i Bojan Dimitrijević, dramaturg Željko Hubač, bivši guverner NBS Dejan Šoškić, sociolog Jovo Bakić, kardiolog Ilija Srdanović, geolog Zoran Đajić... Iz "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" mandate su osvojili košarkaški as Željko Rebrača, glumci Lidija Vukićević i Branislav Lečić, violinista Jovan Kolundžija, operska pevačica Nataša Tasić Knežević, doktorka Nada Macura... Sa manjinskih lista (sedam mandata) u parlament ulaze poznata politička lica: Balint Pastor, Usame Zukorlić, Ahmedin Škrijelj i Visar Mehmeti.

Konstituisanjem Skupštine Srbije počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

Vanredni pralamentarni izbori održani su 25. oktobra. Prema konačnim rezultatima, "Studentska lista-Studenti pobeđuju" osvojila je 140 mandata, dok je lista "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" osvojila 103 mandata. U parlament je ušlo još sedam poslanika manjinskih lista.

Izborna lista ''Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor'' i lista ''Albanska koalicija'' osvojile su po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)", ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'' i ''Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje''.

Na konstitutivnoj sednici formiraju se i poslaničke grupe, i to dostavljanjem potpisanog spiska članova predsedniku Skupštine, uz obaveznu naznaku ko je predsednik grupe, a ko njegov zamenik.

Poslaničke grupe zatim predlažu kandidate za članove i zamenike članova skupštinskih odbora srazmerno svojoj veličini u odnosu na ukupan broj tribuna, pri čemu se u sastavu svakog odbora obezbeđuje većina za stranke koje čine parlamentarnu većinu. O sastavu odbora poslanici se izjašnjavaju u celini, javnim glasanjem, dok će se o predsednicima odbora odlučivati većinom glasova na pojedinačnim sednicama tih radnih tela.

BONUS VIDEO