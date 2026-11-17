HRVATSKA NA SAMOM DNU EU PO REZERVAMA: Energetska kriza uzima danak, strateške zalihe nafte dovoljne za svega 75 dana
STRATEŠKE zalihe nafte u Hrvatskoj u julu su pokrivale svega 75 dana prosečnog dnevnog neto uvoza, izračunali su statističari.
Još u januaru zalihe nafte u Hrvatskoj bile su dovoljne za pokrivanje 92 dana prosečnog dnevnog neto uvoza.
Prema propisima Evropske unije, članice koje zavise od uvoza moraju da imaju strateške zalihe nafte dovoljne za 90 dana prosečnog dnevnog neto uvoza. Članice koje se oslanjaju na sopstvenu proizvodnju moraju da obezbede količinu koja odgovara 61 danu domaće potrošnje, podseća Eurostat, prenosi B92.
Hrvatska se tako u julu našla pri dnu liste od 13 zemalja koje nisu ispunile ovaj uslov, pokazuju podaci evropskog statističkog zavoda. Uz Hrvatsku su bile Malta i Italija, čije su zalihe pokrivale 76, odnosno 77 dana prosečnog neto uvoza.
Manje od 80 dana pokrivale su i zalihe u Bugarskoj i na Kipru, tačno 78 dana.
Na početku godine uslov o minimalnim zalihama nisu ispunjavali Kipar, Češka, Irska, Bugarska i Letonija.
Pad evropskih strateških zaliha nafte povezan je sa odlukom članica Međunarodne agencije za energetiku (IEA) da oslobode deo nafte i goriva iz strateških rezervi kako bi obezbedile snabdevanje u uslovima poremećaja na naftnim tržištima izazvanih ratom na Bliskom istoku, navodi Evrostat.
Veći udeo komercijalnih zaliha
Komercijalne zalihe u Hrvatskoj činile su u julu više od polovine ukupnih zaliha nafte, odnosno 54,9 odsto, pokazuje izveštaj evropskog statističkog zavoda.
Veći udeo zabeležile su samo Holandija, sa 70,7 odsto, i Mađarska, sa 58,9 odsto.
Malta, Estonija, Kipar i Luksemburg u julu, međutim, nisu imali komercijalne zalihe.
Statističari objašnjavaju da komercijalne zalihe obuhvataju naftu i naftne derivate koje kompanije čuvaju na teritoriji pojedinačnih članica Evropske unije za sopstvene operativne i komercijalne potrebe. Te zalihe mogu da budu dostupne ukoliko se za tim ukaže potreba, podseća Evrostat.
Osim u kriznim situacijama, strateške zalihe uglavnom su stabilne jer odražavaju obaveze koje se obračunavaju na godišnjem nivou, navodi se u izveštaju.
Komercijalne zalihe, sa druge strane, variraju pod uticajem različitih faktora, uključujući cene na fizičkom tržištu i geopolitičku situaciju.
(Alo)
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