BRUTALAN NAPAD ISPRED RESTORANA U ŽARKOVU: Petorica mladića pretukla petnaestogodišnjaka
TEŽAK incident dogodio se u beogradskom naselju Žarkovo, kada je grupa od petorice mladića izvela dvojicu petnaestogodišnjaka iz restorana brze hrane, nakon čega je jedan od dečaka fizički napadnut i povređen.
Prema navodima koji su se pojavili na društvenim mrežama, drama se odigrala oko 19 časova, pred brojnim gostima lokala. Petorica za sada neidentifikovanih mladića prišla su dvojici dečaka, starih 15 godina, i izvela ih iz objekta.
Nedugo zatim jedan od maloletnika je pretučen. Zbog zadobijenih povreda prevezen je u Urgentni centar, a za sada nema zvaničnih informacija o stepenu njegovih povreda.
Kamere snimile izvođenje dečaka
Prema istim navodima, incidentu je prisustvovalo više svedoka, a bezbednosne kamere restorana navodno su zabeležile trenutak kada su dečaci izvedeni iz lokala, kao i događaje koji su usledili.
U objavama na društvenim mrežama pojavile su se i nezvanične tvrdnje da su pojedini napadači odranije poznati policiji, ali te informacije za sada nisu zvanično potvrđene.
Policija je izašla na lice mesta i obavila uviđaj. Istraga je u toku, a radi se na utvrđivanju svih okolnosti napada i identifikaciji osoba koje su u njemu učestvovale.
(Telegraf)
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